Al matrimonio di Kourtney Kardashian in Italia sarebbe stato presente anche un ballerino di Amici di Maria De Filippi. La foto

Il matrimonio di Kourtney Kardashian

Questo fine settimane la famiglia di Kourtney Kardashian al completo è sbarcata in Italia, per la precisione a Portofino, per celebrare le sue nozze con Travis Barker. Si tratta del terzo evento in quanto loro si sono già sposati a Las Vegas e Santa Barbara. Hanno, però, voluto fare una cerimonia all’abbazia di Fan Fruttuoso e il ricevimento nella villa di Dolce & Gabbana. Tante le foto che sono state diffuse sul web.

Fino all’ultimo momento, infatti, la location è stata blindata e chiunque avesse parlato pare avrebbe dovuto pagare penali salatissime. Fatto sta che il matrimonio è avvenuto e diversi account, come per esempio Whoopsie ha riportato alcune immagini e dei video. Tra gli invitati, poi, ha fatto notare la presenza di diversi personaggi dello spettacolo come Meghan Fox e Machine Gun Kelly. Questo ciò che riportano nella descrizione del post:

È finalmente arrivato il momento: Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta! I due hanno pronunciato il sì a Portofino: lui con un elegante completo scuro e lei con un abito bianco, come richiede la tradizione. Immancabile la famiglia della coppia: ecco Kris Jenner che accompagna la sposa all’altare. Presente anche Khloé Kardashian che assiste alla cerimonia, come testimone di questo amore suggellato tra le meraviglie italiane. Tra gli invitati anche Machine Gun Kelly che ha accompagnato la fidanzata Megan Fox al ricevimento.

Nello scatto che potete trovare QUI, però, alcuni hanno notato la presenza di colui che potrebbe essere un ballerino professionista di Amici. Stiamo parlando di Angelo Recchia. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è davvero lui? Fatecelo sapere con un commento. Diversi fan pensano di sì. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessimo saperne di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

