Continua la rubrica del dottor Roberto Settembre, neurochirurgo all’ospedale di Venere a Bari, che ci parla della Kyminasi Diet.

Tutto sulla Kyminasi Diet

Stare attenti alla propria linea non è solo un problema estetico. I disturbi metabolici di qualsiasi genere possono creare danni al proprio fisico. L’ultima frontiera della medicina per contrastarli si chiama Kyminasi Diet. Si tratta di un dispositivo che, posto sulla pancia, toglie la fame e non l’appetito e, abbinato a un corretto regime alimentare, permette di perdere anche 50 chili.

Stiamo dunque parlando di un rimedio innovativo contro l’obesità che fa male alla salute. Tutti conosciamo le complicazioni che comporta a livello cardiaco e osseo, ma pochi sanno che il sovrappeso può anche produrre problemi al cervello in termini di demenza. Ed è per questo che occorre intervenire con decisione.

La Kyminasi Diet non solo permette di perdere peso, ma è anche una dieta disintossicante e restituisce all’organismo la capacità di nutrirsi dei propri grassi.

Il programma di dimagrimento si fonda sui principi basilari della nutrizione umana. Parliamo di una dieta equilibrata che è stata sviluppata sul corretto apporto dei nutrienti indispensabili all’organismo per il suo corretto funzionamento (carne, pesce, verdura, frutta, carboidrati non di origine cereale).

Un regime alimentare che, abbinato all’uso positivo delle onde elettromagnetiche, raggiunge il risultato in totale sicurezza, evitando interventi gastrici importanti.

Una dieta sopportabile a lungo termine.

Ma i benefici dell’innovativo trattamento non finiscono qui. La Kyminasi Diet mette in fase, come si dice in gergo, il nostro organismo, migliora il funzionamento del metabolismo e quindi dà una mano sostanziale contro le intolleranze.

E se sottoporsi a interventi chirurgici di tipo gastrico comporta comunque dei rischi, questo metodo è assolutamente sicuro e, per di più, lo si può ripetere più volte, qualora si riacquistasse peso. Cosa che è difficilmente replicabile quando si parla di bisturi e sale operatorie.

Senza dimenticare che il programma è stato studiato per lavorare in zone mirate del corpo, laddove si accumulano grassi. Un win-win che fa bene al corpo e al cervello, che invece con un peso eccessivo può avere dei disturbi assolutamente non piacevoli.