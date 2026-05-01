Negli ultimi tempi l’attenzione sui social si è concentrata anche sulle abitudini alimentari di Paola Caruso, finita al centro del dibattito dopo il suo evidente dimagrimento. Le immagini hanno riacceso la curiosità dei follower, che si chiedono se dietro il cambiamento fisico ci sia una dieta specifica o piuttosto un periodo personale particolarmente complesso.

Chi è Paola Caruso

Paola Caruso è una showgirl e personaggio televisivo italiano, diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di “Bonas” nel programma Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis. Nata nel 1985 a Catanzaro, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo giovanissima, partecipando a concorsi di bellezza come Miss Italia e lavorando inizialmente come modella e ragazza immagine, tra cui al celebre Billionaire in Costa Smeralda.

Nel corso degli anni ha preso parte a diversi programmi televisivi e reality show, costruendo una carriera trasversale tra intrattenimento, ospitate e televisione popolare. Ha partecipato anche a trasmissioni come Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Oltre alla carriera, Paola Caruso è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita privata, segnata da momenti difficili e raccontati anche in televisione, tra cui il percorso legato alla maternità e alle problematiche di salute del figlio Michele. Oggi è molto attiva sui social, dove condivide aspetti della sua quotidianità e continua a mantenere un forte legame con il pubblico che l’ha seguita fin dagli esordi televisivi.

Social, polemiche e il caso del dimagrimento di Paola Caruso

Paola Caruso, conosciuta dal grande pubblico come la “Bonas” di Avanti un altro, è stata al centro dell’attenzione per lungo tempo dopo la pubblicazione di alcuni scatti su Instagram nel 2024. Nelle foto appariva sorridente e rilassata, ma il suo aspetto fisico ha attirato numerosi commenti da parte degli utenti. Tra i messaggi comparsi sotto il post si leggevano osservazioni molto dirette: “Troppo magra, sembri anoressica”, oppure “Era bella quando aveva dei chili in più”. Alcuni follower hanno espresso anche preoccupazione, invitandola a riprendere peso con frasi come “Metti su un po’ di chili, non sembri nemmeno tu”. Il dibattito social si è rapidamente acceso, trasformando uno scatto in un caso mediatico.

Di fronte alle critiche, Paola Caruso ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso i social, senza ignorare le polemiche. In una storia Instagram ha ringraziato chi le ha mostrato sostegno, ma ha anche chiarito la sua situazione personale: “Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono. Sono dimagrita, sì è vero… sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità. Ti logora l’anima e il corpo è lo specchio dell’anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po’ di felicità, gioia e amore”.

In più occasioni ha ribadito lo stesso concetto, sottolineando come il suo cambiamento fisico sia legato soprattutto a un periodo emotivamente complesso legato al figlio.

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La dieta di Paola Caruso: il segreto del suo dimagrimento ha stupito tutti

Nonostante l’attenzione mediatica, non esistono informazioni ufficiali su una dieta specifica seguita da Paola Caruso né su eventuali programmi alimentari strutturati da lei confermati. La showgirl non ha mai dichiarato pubblicamente di seguire regimi particolari come dieta chetogenica, detox o piani dimagranti rigidi. Ciò che emerge con maggiore evidenza è invece la sua forte dedizione all’attività fisica. A 40 anni, Paola Caruso ha mostrato un cambiamento fisico evidente, frutto di un percorso costante tra allenamento e disciplina. Dopo un periodo di vita difficile, ha scelto di concentrarsi su se stessa, trovando nello sport un vero punto di equilibrio emotivo. La palestra è diventata così uno spazio di sfogo e determinazione, con risultati visibili soprattutto nella definizione del suo fisico, in particolare nella zona addominale.

A seguirla in questo percorso c’è il personal trainer Dilan Makey, che sui social ha raccontato la sua determinazione con parole di grande entusiasmo: “La distanza non conta quando il tuo obiettivo è più forte di tutto. Paola percorre un’ora di strada per allenarsi con noi, ogni volta con la stessa determinazione. Quando vuoi davvero qualcosa, trovi il modo… non le scuse”. Un messaggio che evidenzia costanza e impegno, rendendo Paola Caruso un esempio di disciplina per molti follower.

Durante gli allenamenti, Paola si mostra spesso con outfit sportivi mettendo in risalto un fisico tonico e molto asciutto. In alcuni video pubblicati online, l’attenzione si concentra sui suoi addominali definiti, tanto che lo stesso coach scherza con il pubblico: “Chi sarà mai questa ragazza dagli addominali super super tirati?”, per poi rivelarne l’identità con tono ironico. Per stare bene, dunque, Paola Caruso punta principalmente su un allenamento costante e regolare.