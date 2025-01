A seguito di alcune fake news su suo figlio, Paola Caruso interviene sui social e fa un durissimo sfogo. Ecco tutto quello che è accaduto nelle ultime ore.

Lo sfogo di Paola Caruso

Chi segue il mondo dello spettacolo sa bene che gli ultimi anni non sono stati semplici per Paola Caruso. La Bonas di Avanti Un Altro infatti ha dovuto fare i conti con la salute di suo figlio Michelino, che ha avuto diversi problemi. La showgirl tuttavia non ha mai mollato e ha sempre affrontato le difficoltà a testa alto, lottando con le unghie e con i denti per il suo bambino. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha lasciato il web intero senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando in rete hanno iniziato a diffondersi alcune fake news sul figlio di Paola Caruso. Una pagina ha infatti annunciato la finta notizia della morte del bambino e a quel punto la celebre Bonas è stata costretta a intervenire. Con un durissimo sfogo postato sui suoi social, Paola ha replicato per la prima volta a queste malignità, annunciando anche azioni legali. Queste le dichiarazioni della Caruso, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Mi state segnalando da giorni questa pagina. Io sono allibita. Ma come si può scrivere una notizia del genere. È di una gravità assoluta, aldilà che la notizia non è vera. Scrivere una cosa del genere senza prima accertarsi delle cose è da folli. Questa pagina va chiusa, è gravissima. Io provvederò a denunciare ovviamente la pagina”.

Il web intero nel mentre ha inviato tanto affetto a Paola Caruso e al suo Michelino. La fake news infatti ha sconvolto gran parte dei social e gli utenti si sono così uniti nell’inviare solidarietà alla showgirl, che da anni è nel cuore del pubblico.