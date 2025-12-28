Un matrimonio romantico e scintillante nel Somerset per Holly Ramsay e il campione olimpico Adam Peaty Un sì tra storia…

Un matrimonio romantico e scintillante nel Somerset per Holly Ramsay e il campione olimpico Adam Peaty

Un sì tra storia e romanticismo

Un matrimonio d’altri tempi, immerso nel fascino natalizio, ha unito Holly Ramsay, figlia del celebre chef stellato Gordon Ramsay, e Adam Peaty, campione olimpico di nuoto. La cerimonia si è svolta nella scenografica Bath Abbey, nel cuore del Somerset: un luogo iconico che ha fatto da cornice perfetta a un evento elegante e da favola.

Holly radiosa accanto al padre Gordon

Holly è arrivata in auto avvolta da un mantello bianco, dettaglio che ha aggiunto un tocco fiabesco e sospeso tra tradizione e glamour. Sorridente e luminosa, la 25enne modella e influencer è stata accompagnata all’ingresso dal padre Gordon Ramsay, emozionato e impeccabile in smoking nero. Un momento intimo e familiare che ha catturato l’attenzione dei presenti.

Mantella bianca e fascino natalizio

La scelta della mantella ha scatenato subito curiosità: protezione dal freddo invernale o modo per tenere nascosto il delicato abito in pizzo fino all’ultimo istante? Forse entrambe le cose. Il risultato è stato un look romantico, etereo e perfettamente in sintonia con la magia del periodo natalizio.

Dal fidanzamento alle nozze da sogno

Gordon Ramsay aveva annunciato con entusiasmo il fidanzamento della figlia a settembre, definendola “la sua splendida ragazza”. Parole colme d’amore che hanno trovato il loro compimento nel grande giorno, tra luci soffuse, emozione palpabile e un’atmosfera da film.

Un matrimonio che fa sognare

Tradizione britannica, eleganza e giovani innamorati: gli ingredienti perfetti per un matrimonio destinato a far parlare. Le nozze tra Holly Ramsay e Adam Peaty, tre volte campione olimpico, resteranno nella memoria come un evento raffinato, dolce e spettacolare, celebrato in uno dei luoghi più suggestivi d’Inghilterra.

Credit immagine: © Backgrid UK / IPA