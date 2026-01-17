La forza di una donna anticipazioni trama dal 19 al 24 gennaio
Ecco le anticipazioni della settimana della serie turca La forza di una donna
Anticipazioni e trama de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio
La forza di una donna trama e anticipazioni 19 gennaio
Facciamo subito il punto con trama e anticipazioni de La forza di una donna del 19 gennaio 2026.
È il giorno della festa di circoncisione che diventa il teatro di forti tensioni tra i protagonisti. Bahar scopre delle foto compromettenti che ritraggono Sarp in intimità con Sirin.
La discussione tra i due è inevitabile e culmina in un litigio acceso.
Tuttavia, un altro imprevisto rischia di mandare tutto a monte: il circoncisore si rompe un braccio, mettendo in pericolo la cerimonia.
Un caos che minaccia di rovinare l’intera festa.
