Anticipazioni e trama de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio

La forza di una donna trama e anticipazioni 19 gennaio

Facciamo subito il punto con trama e anticipazioni de La forza di una donna del 19 gennaio 2026.

È il giorno della festa di circoncisione che diventa il teatro di forti tensioni tra i protagonisti. Bahar scopre delle foto compromettenti che ritraggono Sarp in intimità con Sirin.

La discussione tra i due è inevitabile e culmina in un litigio acceso.

Tuttavia, un altro imprevisto rischia di mandare tutto a monte: il circoncisore si rompe un braccio, mettendo in pericolo la cerimonia.

Un caos che minaccia di rovinare l’intera festa.

