Ecco cosa succede nella settimana dal 2 al 7 febbraio con tutte le dettagliate anticipazioni e la trama de La forza di una donna.

Anticipazioni e trama de La forza di una donna del 2 febbraio

Sarà un’altra settimana intensa per la dizi turca. Quindi non perdiamo tempo e scopriamo subito insieme le anticipazioni e la trama de La forza di una donna per le puntate dal 2 al 7 febbraio.

Sirin si prende cura di Nisan e Doruk, mentre Ceyda finalmente tira un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento del piccolo Arda.

Bahar ha riaperto gli occhi dopo l’incidente e l’intervento a cui è stata sottoposta.

Enver intanto per non farla agitare è costretto a mentire, dicendole che è stata ricoverata per un malore di poco conto.