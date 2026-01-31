Un personaggio amato della serie muore, tutte le anticipazioni de La forza di una donna dal 2 al 7 febbraio
Le anticipazioni de La forza di una donna
Ecco cosa succede nella settimana dal 2 al 7 febbraio con tutte le dettagliate anticipazioni e la trama de La forza di una donna.
Anticipazioni e trama de La forza di una donna del 2 febbraio
Sarà un’altra settimana intensa per la dizi turca. Quindi non perdiamo tempo e scopriamo subito insieme le anticipazioni e la trama de La forza di una donna per le puntate dal 2 al 7 febbraio.
Sirin si prende cura di Nisan e Doruk, mentre Ceyda finalmente tira un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento del piccolo Arda.
Bahar ha riaperto gli occhi dopo l’incidente e l’intervento a cui è stata sottoposta.
Enver intanto per non farla agitare è costretto a mentire, dicendole che è stata ricoverata per un malore di poco conto.