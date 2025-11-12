Una ricetta facile e veloce per realizzare nuggets di pollo fatti in casa: la guida passo-passo per un risultato morbido…

Una ricetta facile e veloce per realizzare nuggets di pollo fatti in casa: la guida passo-passo per un risultato morbido dentro e croccante fuori

I bocconcini di pollo al forno rappresentano una fantastica alternativa ai classici nuggets industriali o fritti. Questa ricetta, ideale per chi cerca un’opzione gustosa ma leggera, garantisce un risultato croccante all’esterno e incredibilmente morbido all’interno. Piacciono a tutta la famiglia, dai bambini agli adulti. Prepararli in casa è facile e richiede ingredienti semplici. La cottura al forno, inoltre, riduce notevolmente l’apporto di grassi. Accompagnati dalla vostra salsa preferita, diventeranno un piatto irrinunciabile. In questa ricetta, vedremo come i Nuggets di pollo Bimby possano essere preparati velocemente, ma forniremo anche alternative per chi non possiede il robot.

Ingredienti e preparazione della panatura

Il segreto di questi bocconcini risiede nella marinatura e in una panatura speciale. L’uso del Bimby semplifica la tritatura degli ingredienti per la copertura.

Cosa occorre (per 4 persone):

600 g petto di pollo (tagliato a cubetti)

(tagliato a cubetti) 150 ml latte

4 pizzichi di sale

20 g parmigiano

120 g fiocchi di mais (non zuccherati)

(non zuccherati) 1 pizzico pepe nero

½ cucchiaio paprika (a piacere)

Procedimento:

Marinatura: In una ciotola capiente, unire il pollo a pezzi, il latte e due pizzichi di sale. Mescolare, coprire e lasciare in frigo per 30 minuti. Questo passaggio assicura morbidezza. Panatura: Preriscaldare il forno a 230°C e preparare una teglia con carta forno. Nel boccale del Bimby, inserire il parmigiano e grattugiare (8 sec. vel. 8). Aggiungere i corn flakes, il sale rimanente, il pepe e la paprika. Tritare (8 sec. vel. 5) per ottenere un composto granuloso. Versare in un piatto. Impanatura: Scolare il pollo dal latte. Passare ogni singolo pezzo nella panatura di fiocchi di mais, esercitando una leggera pressione per farla aderire uniformemente.

Cottura al forno e suggerimenti

Per una croccantezza perfetta, è fondamentale la temperatura elevata del forno. Disporre i bocconcini sulla teglia preparata, ben distanziati tra loro per evitare che si attacchino.

Infornare a 230°C per 15 minuti. Successivamente, estrarre la teglia e, con attenzione, girare ogni nugget. Proseguire la cottura per altri 10-15 minuti, finché non appaiono dorati e croccanti. Servire i Nuggets di pollo Bimby caldissimi.

Varianti e conservazione

Questa ricetta base si adatta a molteplici varianti. Potete aggiungere spezie come curry o aglio in polvere alla panatura. Per una versione senza glutine, usate fiocchi di mais certificati. I bocconcini funzionano bene anche con tacchino o tofu.

Se preferite la friggitrice ad aria, cuocete a 200°C per circa 15-18 minuti, girandoli a metà. I nuggets cotti si conservano in frigo per 1-2 giorni (scaldare in forno per farli tornare croccanti). È possibile congelarli da crudi, separati su un vassoio, per poi trasferirli in sacchetti (durata 2 mesi). Si cuociono direttamente da congelati.

