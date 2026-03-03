Salta un ospite Mediaset a La Pennicanza, che in seguito viene avvistato a Sanremo: il racconto di Fiorello e cosa sarebbe accaduto.

Cosa ha raccontato Fiorello a La Pennicanza

In queste ore Fiorello non ha perso occasione per lanciare alcune frecciatine a Mediaset. Stando a quanto raccontato dal presentatore, uno dei volti del Biscione sarebbe dovuto essere ospite a La Pennicanza. La persona in questione, la cui identità resta avvolta nel mistero, avrebbe chiesto al conduttore stesso di poter prendere parte a una puntata del programma Rai. Quando però avrebbe chiesto il permesso a Mediaset per partecipare alla trasmissione, l’azienda avrebbe risposto di no.

Ma non solo. Dopo l’ospitata saltata a La Pennicanza, questa stessa persona sarebbe stata avvistata non solo a Sanremo, ma anche in altri programmi Rai. A quel punto Fiorello, rivelando i dettagli di quanto accaduto, ha affermato:

«Finisco con una polemica, non la volevo fare, ma la faccio. Però non farò nessun nome. Una certa persona, che lavora in una certa azienda, sarebbe dovuta venire in un certo programma, condotto da noi. Questa persona lavora in una certa azienda che non è la Rai. In questi giorni questa persona era a Sanremo e ha fatto diversi programmi di questa azienda. A un certo punto questa persona ci chiede se poteva venire a trovarci. Noi abbiamo detto che ci faceva tanto piacere».

E ancora Fiorello, in diretta a La Pennicanza, ha concluso aggiungendo: «Questa persona chiama la sua azienda, per chiedere il permesso. Però questa certa azienda ha detto di no. Questa persona stava al Festival, che è Rai, è andata al programma della mattina, che è Rai, se quell’azienda dice di no, allora il problema sono io?».

