Silvia Toffanin una di noi! Replica con Mahmood la coreografia di Tuta Gold (VIDEO)

Durante l’ospitata a Verissimo Silvia Toffanin ha non solo voluto scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Mahmood, ma insieme a lui ha anche replicato la coreografia di Tuta Gold!

Silvia Toffanin e la coreografia di Tuta Gold con Mahmood

Reduce dal successo di Sanremo 2024 con Tuta Gold, Silvia Toffanin ha accolto a Verissimo Mahmood. Tra la conduttrice e l’artista si è creato anche un simpatico momento in cui hanno replicato la coreografia pensata proprio per il brano sanremese. Pensate che il balletto è diventato talmente famoso ed è piaciuto così tanto che ci sono tantissimi video dove personaggi noti così come gentesi cimenta nella performance.

E oggi anche in TV è accaduto lo stesso a Verissimo! Inizialmente Silvia Toffanin ha chiesto a Mahmood se potesse replicare i movimenti diventati ormai già un tormentone. Alessandro ha quindi coinvolto la stessa presentatrice a cimentarsi anche lei e il risultato è stato davvero molto divertente. Nemmeno a dirlo poco dopo questo momento, il video è stato condiviso dagli account ufficiali di Verissimo e non solo!

Ecco il momento esatto in cui Silvia Toffanin e Mahmood hanno fatto insieme la coreografia di Tuta Gold.

Insieme al cantante hanno parlato proprio di questo progetto, contenuto nell’album appena uscito “Nei letti degli altri”.

Le sorprese non sono finite però, perché come anticipato a Verissimo Mahmood ha detto che ci sarà un feat che uscirà presto con un cantante (o una cantante) internazionale, ma non ha detto chi nello specifico. Lo scopriremo solo più avanti. Intanto sul web tra i fan è già partito il toto nome!

Altra grande notizia, come già annunciato, riguarda il tour di Mahmood che toccherà diverse città d’Italia e alcune di queste hanno già ottenuto il bis grazie al sold out, pensiamo per esempio alla tappa al Forum di Assago. Grande momento quindi per il cantante, che è carico per questa nuova avventura!