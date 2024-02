Il duetto che non ti aspetti! La Sad e i Ricchi e Poveri cantano insieme “Ma non tutta la vita” (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

All’after party in occasione della fine del Festival di Sanremo 2024 Angela dei Ricchi e Poveri si è messa a ballare insieme a La Sad sulle note della propria canzone.

Angela dei Ricchi e Poveri balla con La Sad a Sanremo 2024

Ieri sera al Festival di Sanremo 2024 ne sono successe di tutti i colori. La settimana è giunta al termine e nella finale abbiamo visto esibirsi i 30 Big in gara con i propri brani. Il pubblico ormai ha imparato ad amarli, ma nella Top 5 sono arrivati solo Annalisa, Angelina Mango (che ha vinto), Ghali, Irama e Geolier.

Ma non finisce qui perché per celebrare la conclusione della kermesse musicale è stato organizzato un party successivo alla proclamazione del vincitore. E proprio qui il pubblico dei social e tutti i presenti hanno assistito a una scena ritenuta da molti “surreale“.

Nel video qui sotto possiamo vedere Angela dei Ricchi e Poveri ballare insieme ai membri de La Sad sulle note di “Ma non tutta la vita“. L’artista sta cantando compiendo tutti i movimenti che i suoi fan amano da decenni, mentre i La Sad si scatenano in un modo più moderno e punk, proprio come sono loro.

Angela coi La Sad l’after che ci meritavamo #Sanremo24 pic.twitter.com/RTVRm4Y9zx — OPI | Ricchi E Poveri a Sanremo era (@opiquellovero) February 11, 2024

Ovviamente i commenti degli spettatori del Festival di Sanremo 2024 sono stati pieni di eccitazione. Ognuno di loro ha adorato vedere questa bizzarra formazione insieme: la fusione del passato sempre attuale e del moderno. Voi che cosa ne pensate? Vi ha fatto ridere anche a voi questa performance inedita che è diventata virale sul web? Fatecelo sapere con un commento.

Noi vi terremo aggiornati con altri contenuti di questo tipo nel caso ne dovessero uscire altri.