Pier Silvio Berlusconi irrompe nello studio di This Is Me per una sorpresa a Silvia Toffanin, che scoppia in lacrime

Ieri pomeriggio, nel corso dell’ultima registrazione di This Is Me, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’inaspettata sorpresa a Silvia Toffanin, che è così scoppiata in lacrime.

Sorpresa per Silvia Toffanin a This Is Me

Su Canale 5 sta per partire la prima edizione di This Is Me. Come ormai tutti sappiamo, si tratta di un nuovo format ideato da Maria De Filippi, che vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. Nel corso delle tre puntate di questo attesissimo programma verranno celebrati tutti i più grandi talenti nati nella scuola di Amici e di certo non mancheranno tantissime emozioni. In queste settimane nel mentre si sono svolte le registrazioni e grazie alle anticipazioni abbiamo già scoperto cosa ci aspetta.

In attesa della messa in onda della prima puntata, attualmente prevista per mercoledì 20 novembre, ieri si sono svolte le ultime riprese. Anche stavolta a raccontarci quanto è accaduto in studio è stato Superguidatv e stando a quanto si legge non sono mancate le lacrime. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Ad arrivare nello studio di This Is Me per una sorpresa inaspettata a Silvia Toffanin è stato nientemeno che Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha così ringraziato Amici e ovviamente non è mancata una menzione speciale alla sua compagna di vita. A quel punto la Toffanin non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione ed è così scoppiata in lacrime.

Pare dunque che ad attendere il pubblico ci siano tre serate evento speciali che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Tra i protagonisti che arriveranno in studio, come abbiamo già visto, ci saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Irama, Gaia, Giulia Stabile, Holden e tantissimi altri. Non resta dunque che attendere la messa in onda della prima puntata, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Appuntamento su Canale 5, naturalmente in prima serata.