Si sta formando il cast de La Talpa, nonostante alcuni ritiri dell’ultimo minuto. Ma a quanto pare la produzione ha subito pronti i sostituti. E così, dopo il dietrfront dell’ex calciatore Nicola Ventola, arriva il nome di un attore che in passato è stato anche concorrente dell’Isola dei famosi.

Il nome del sostituto di Nicola Ventola nella prossima edizione de La Talpa

Non ci sono ancora certezze sull’inizio de La Talpa, il noto reality assente dalla TV da moltissimi anni e che adesso tornerà su Mediaset con una nuova veste. Si vocifera che partirà intorno alla metà di ottobre. Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta e alcuni concorrenti erano già stati annunciati. Erano infatti stati fatti i nomi di Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa e Nicola Ventola. Poi ancora: Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger, Gilles Rocca e infine Veronica Peparini e Andreas Muller.

Di recente però si è parlato di un ritiro ufficiale e di tre concorrenti in bilico. Colui che ha rinunciato al reality è l’ex calciatore Nicola Ventola. Il motivo? Poco tempo fa ha lanciato sul web, Viva el Futbol, cioè un format calcistico, in cui lavora insieme a Lele Adani e Antonio Cassano. Il programma debutterà il 19 agosto e, secondo alcune indiscrezioni, i colleghi avrebbero mostrato scietticismo riguardo la partecipazione di Ventola a La Talpa proprio nei giorni di messa in onda delle puntate.

LEGGI ANCHE: Giorgio Manetti rivela il pensiero di sua madre la prima volta che vide Gemma Galgani

Adesso, però, ci sarebbe il nome del sostituto di Nicola Ventola per La Talpa e a riferirlo è Davide Maggio. Secondo le sue anticipazioni, arriverà al suo posto un noto ex naufrago che ha partecipato alcuni anni fa (era il 2016) all’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Andrea Preti, di professione attore. Andrea ha fatto parlare di sé anche per le sue vicende amorose, tra cui una storia con Claudia Gerini e avvistamenti recenti con la tennista Venus Williams.

Andrea Preti

Ovviamente questa riportata è solo un’indiscrezione e non abbiamo ancora ufficialità a riguardo.