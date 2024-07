Pare quasi fatta per Diletta Leotta alla conduzione de La Talpa. Rivelati anche nuovi dettagli sulla messa in onda del reality

Dopo la smentita su Ilary Blasi come conduttrice, arriva un’indiscrezione su un nuovo nome per la conduzione de La Talpa. Stiamo parlando di Diletta Leotta. Rivelati anche alcune dettagli sulle puntate e quando andranno in onda. Ecco tutto quello che sappiamo.

Chi sarà la conduttrice de La Talpa

Pochissimi giorni fa vi avevamo annunciato il dietrofront sulla conduzione de La Talpa affidata a Ilary Blasi. Sembrava tutto fatto per l’attuale conduttrice di Battiti Live, ma a quanto pare la produzione ci ha ripensato. E non tornerà nemmeno Paola Perego, come qualcuno aveva ipotizzato. Bensì pare sia quasi ufficiale un nuovo nome.

Come rivela un retroscena di TVBlog, Mediaset avrebbe optato per Diletta Leotta e proprio in questo periodo sarebbero in corso le trattive tra l’azienda televisiva e la conduttrice di DAZN. La Leotta, tra l’altro, non ha un contratto in esclusiva con la nota piattaforma streaming di sport, quindi potrebbe tranquillamente prendersi un periodo per dedicarsi al reality show tanto atteso.

Per il momento Diletta Leotta si sta godendo le vacanze insieme al marito Loris Karius e alla figlia, la piccola Aria. La coppia è infatti convolata a nozze il 22 giugno, con una cerimonia da favola a Vulcano alla quale hanno partecipato tanti vip. E adesso, proprio pochi giorni fa, è stata avvistata a Marina di Pietrasanta, in Toscana.

Quando va in onda la Talpa e quante sono le puntate

Per la nuova edizione de La Talpa qualcosa però cambierà rispetto alle edizioni di molti anni fa. La trasmissione sarà realizzata da Freamntle e per quanto riguarda la modalità sarà simile a Temptation Island. Niente studio televisivo quindi, ma puntate già registrate e poi montate per velocizzare il tutto.

A tal proposito, le registrazioni sarebbe previste a settembre con una messa in onda poi nell’immediato, a ottobre per l’esattezza, quando finiranno le puntate della seconda edizione stagionale di Temptation Island. E parlando proprio di puntate, dovrebbero essere in totale cinque. Quindi Diletta Leotta dirigerà la narrazione del reality.

Parlando di concorrenti, invece, ancora non ci sono ufficialità. Ma sembra che la prima concorrente che prenderà parte al reality sia Sara Croce, vista di recente a Ballando con le stelle.