La terza puntata de La Talpa vede, come sempre, i concorrenti rimasti affrontare una prima prova di coraggio molto particolare. Quello che hanno affrontato, però, ha portato qualche problema di salute a una concorrente e il rifiuto da parte di un’altra. Ecco cosa è sucesso.

Nausea per Lucilla e rifiuto di Marina nella prima prova della terza puntata de La Talpa

Siamo arrivati alla terza puntata de La Talpa e i dubbi si fanno sempre più pressanti. E proprio questi dubbi sono iniziati dalla prima prova che hanno fatto nei giorni precedenti. Infatti i concorrenti sono stati portati presso un lago. Qui hanno indossato una muta e poi degli occhialini che hanno oscurato loro la vista completamente. A questo punto ognuno di loro è stato imbracato e fatt salire in alto.

L’altezza di ognuno è stata fatta in base a una precedente classifica stilitata sempre da loro da quello di cui si fidavano di più a quello di cui si fidavano meno. Arrivati in alto si sono potuti togliere gli occhialini e hanno visto cosa stava accadendo. Questa situazione ha avuto delle conseguenze su alcuni di loro.

LEGGI ANCHE: Veronica Peparini è una furia con Lucilla Agosti che scoppia in lacrime

Infatti Veronica Peparini ha quasi avuto un attacco di panico che però è riuscita a dominare. Problemi diversi sono successi a Lucilla che il dondolare l’ha portata a provare della nausea. E infatti a un certo punto, dopo vari conati, ha un po’ vomitato.

Ristabilita la situazione, Diletta Leotta ha aggiornato i concorrenti de La Talpa su ciò che avrebbero dovuto fare per superare la prova. Ognuno doveva infatti staccarsi e gettarsi in acqua. Per oguno che si tuffava avrebbero guadagnato 500€, ricevendo un bonus di 10 mila euro se lo avessero fatto tutti. Ma proprio Marina La Rosa ha rifiutato di tuffarsi e questo ha portato alcuni degli altri a pensare che sia proprio lei la talpa.