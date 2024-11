Vi riportiamo la trama completa e tutte le anticipazioni di Segreti di Famiglia per la puntata di mercoledì 20 novembre.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 20 novembre

Torniamo oggi con delle nuove anticipazioni di Segreti di Famiglia in vista della puntata del 20 novembre. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento della serie turca? Ecco la trama completa:

Ceylin e Ilgaz fanno irruzione a casa di Meltem con l’intento di salvare Elif. Il tutto pochi istanti prima che la donna somministri alla figlia qualcosa di sospetto.

La ragazza viene poi trasportata subito in ospedale e Ilgaz convalida l’arresto per la madre.

Dopo aver portato al successo la squadra, Parla è sotto pressione per il ricatto di Engin e tenta il suicidio. Quando Aylin trova nella tasca il biglietto anonimo con su scritte le minacce, Ceylin capisce che è stato tutto architettato da Engin. Così si mette in contatto con lui.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Segreti di Famiglia a che ora inizia e quando va in onda? Ecco tutti gli appuntamenti della settimana.

La serie turca, come da programmazione, è in onda dall’11 novembre a partire dalle 14:10 su Canale 5, al posto di Endless Love (finito invece in prime time).

In TV avremo modo di assistere alla seconda parte della prima stagione. Per la seconda ci sarà un po’ da attendere ancora. E non abbiamo notizie sulla data di fine.

Vi ricordiamo ovviamente che la prossima puntata di Segreti di Famiglia è prevista per giovedì 21 novembre.

Il cast

Un cast variegato formato da attori amati e di alto livello. Segreti di Famiglia vanta la presenza di Kaan Urgancıoğlu, nel ruolo del procuratore Ilgaz Kaya. L’attore tra i tanti progetti di successo, lo abbiamo visto anche in un’altra amata serie televisiva come Endless Love nelle vesti dello spietato Emir Kozcuoğlu.

Nell’elenco citiamo anche la presenza di Pınar Deniz, che interpreta il personaggio di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Ma Segreti di Famiglia dove si può vederlo in TV e in streaming?

La serie televisiva di Canale 5 ha il suo consueto appuntamento settimanale alle 14:10, dal lunedì al venerdì. Ma in contemporanea si può anche utilizzare la piattaforma di Mediaset Infinity.

Con questo importante mezzo possiamo non solo vedere la dizi turca in diretta, ma anche riprendere gli episodi persi o vederla per intero.

Nuove anticipazioni nella giornata di domani!