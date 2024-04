La Talpa approda su Canale 5 ma “non avrà uno studio”: le ultime indiscrezioni sull’attesissimo reality

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Aprile 2024

La Talpa

In queste ore sono state rivelate alcune novità per quanto riguarda la prossima edizione de La Talpa, che è sempre più vicina. Andiamo a scoprire tutto ciò che si sta vociferando, compresa l’assenza dello studio

Le novità de La Talpa

Si sono rincorsi tanti rumor per quanto riguarda il ritorno de La Talpa nel corso degli ultimi anni, ovvero da quando Mediaset ne ha acquistato i diritti. Tuttavia la massa in onda non è mai avvenuta per lasciare spazio ad altri programmi, ma adesso le cose sembra che stiano cambiando.

Voci di corridoio sempre più insistenti affermando che il reality tornerà su Canale 5 a partire da ottobre o novembre 2024. Stando a quanto è stato rivelato non dovrebbe però prendere il posto del Grande Fratello, che ritornerà regolarmente in onda a partire da settembre.

In queste ultime ore Davide Maggio ha rilasciato in anteprima dei nuovi dettagli in merito alle novità che troveremo all’interno de La Talpa. Un’importante informazione è che il format non avrà lo studio che ha caratterizzato le edizioni precedenti:

“Subirebbe un netto restyling abbracciando in toto il genere factual. Un modo per tagliare i costi e differenziarsi dagli altri reality Mediaset che va a riprendere il format originale che non prevede diretta”.

Come dicevamo, inoltre, la messa in onda de La Talpa dovrebbe avvenire su Canale 5 per un totale di sei puntate. Le registrazione, a differenza del passato, potrebbero avere luogo in Italia anche se al momento si starebbe considerando un’altra location in Europa.

Per quanto riguarda, infine, la conduzione non ci sono ancora conferme. Non sappiamo se tornerà Paola Perego oppure se si deciderà di puntare su un qualche altro volto noto Mediaset. Per ora questo è tutto ciò di cui siamo a conoscenza e non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.