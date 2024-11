Martedì 5 novembre parte su Canale 5 la nuova edizione de La Talpa e nel cast di concorrenti c’è anche Andreas Muller. Facciamo dunque la conoscenza del ballerino e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua età, alla sua vita privata e su dove seguirlo sui social.

Chi è Andreas Muller

Nome e Cognome: Andreas Muller

Data di nascita: 2 giugno 1996

Luogo di nascita: Singen

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 73 kg circa

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: ballerino

Fidanzata: è fidanzato con Veronica Peparini

Figli: ha due figlie, Penelope e Ginevra

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @muller_andreas

Andreas Muller età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Andreas Muller e scopriamo dove vive, quali sono le sue origini e tutte le informazioni relative alla sua biografia. Il concorrente de La Talpa è nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, da mamma italiana e papà tedesco. La sua età è dunque di 28 anni.

E la sua altezza e il suo peso? Muller è alto 1 metro e 75 centimetri e pesa circa 73 kg.

Andreas ha origini tedesche, ma si trasferisce da piccolo con i genitori a Fabriano, provincia di Ancona, dove ha vissuto fino all’adolescenza. Il ballerino ha sempre descritto la mamma Rosa “una persona molto buona che ha dedicato la vita ai sacrifici per i propri figli”. Parlando invece del papà, Andreas lo ha decritto come il suo “modello“.

Muller ha anche due fratelli, Daniel e Alessio. Ma che malattia ha il fratello di Andreas? Daniel convive con una grave forma di meningite, che lo ha reso invalido.

Vita privata

Ma scopriamo ora di più sulla vita privata di Andreas Muller e vediamo se ha una fidanzata.

Come in molti sapranno, è legato sentimentalmente alla coreografa Veronica Peparini. I due si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici e da quel momento non si sono più lasciati.

Ma quanti figli ha Andreas? La coppia nel marzo del 2024 ha dato alla luce due bellissime bambine, Penelope e Ginevra.

Quante figlie ha invece la Peparini? Oltre alle bambine nate dall’amore con Andreas, Veronica ha avuto altri due figli, Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli.

Dove seguire Andreas Muller: Instagram e social

Di certo Andreas Muller è seguitissimo sui social.

Chi volesse rimanere in contatto con il ballerino, può seguire la sua pagina Instagram.

Sul suo profilo il concorrente de La Talpa aggiorna tutti i fan con le notizie riguardanti la sua vita privata, la sua carriera e con tanto altro.

Carriera

Vi state chiedendo cosa fa Andreas Muller? Andiamo a scoprire tutto quello che ha fatto nella sua carriera.

Il ballerino inizia a studiare danza all’età di 9 anni a Fabriano, presso la scuola di danza Soak di Daniela Cipollone. Fin da giovanissimo comincia così a calcare vari palcoscenici italiani con le crew Soak, Shameless ed N.ough.

Allo stesso tempo inizia a insegnare nelle scuole dei dintorni grazie all’aiuto della maestra Daniela e di Daniele Baldi.

Italia’s Got Talent

Nel 2014 con la N.Ough Company, Andreas Muller partecipa a Italia’s Got Talent, classificandosi secondo.

L’anno seguente però arriva per lui la vera prima grande opportunità televisiva: Amici di Maria De Filippi.

Amici 15

Nel 2015 Andreas Muller ottiene un banco ad Amici 15 e inizia così il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia. Poche settimane prima dell’inizio del Serale però il ballerino è costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio.

A quel punto inizia a prendere lezioni dalla coreografa Veronica Peparini e nell’estate 2016 partecipa al videoclip de Il sabato fa così de La Rua e nel videoclip di Due giganti di Alessio Bernabei.

Amici 16

A settembre dello stesso anno, Andreas Muller si ripresenta ai casting di Amici ed entra così a far parte del cast della 16esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Stavolta il suo percorso non trova ostacoli e il ballerino riesce a vincere il programma, barrendo il cantante Riki.

A ottobre 2017 si trasferisce momentaneamente a Los Angeles, dove prende lezioni di danza in alcune prestigiose scuola. A novembre dello stesso anno esce il suo libro autobiografico I sogni non sono nuvole.

Tornato in Italia, partecipa alla fase Serale di Amici 17 in qualità di professionista del programma. A settembre 2018 entra nel corpo di ballo dei concerti evento di Claudio Baglioni all’Arena di Verona e in seguito inizia con il cantautore la tournée italiana.

Festival di Sanremo

A febbraio del 2019 Andreas Muller entra a far parte del corpo di ballo del 69º Festival di Sanremo.

Il mese seguente torna ancora una volta ad Amici come assistente e ballerino professionista nella fase serale del talent.

Amici Celebrities

Sempre nel 2019 Andreas Muller diventa caposquadra assieme ad Alberto Urso della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities.

Nel 2020 scrive un libro insieme alla compagna Veronica Peparini, L’amore non è un numero. Nello stanno lo troviamo nel videoclip musicale Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random. L’anno seguente è invece nel video di Tutte le volte di Alessandra Amoroso.

Nel 2022 partecipa alla prima edizione di Non sono una signora e si classifica al secondo posto.

Andreas Muller a La Talpa

A novembre 2024 Andreas Muller, insieme a Veronica Peparini, entra ufficialmente nel cast della nuova edizione de La Talpa.

In merito alla partecipazione al reality show, il ballerino afferma:

“Penso di essere molto bravo a mantenere i segreti. Sono contento di affrontare questa avventura con Veronica, anche se non so a cosa andrò incontro”.

I concorrenti de La Talpa

Sono ben 11 i concorrenti della nuova edizione de La Talpa. Ma scopriamo chi sono e facciamo la loro conoscenza:

Alessandro Egger, Gilles Rocca, Veronica Peparini, Marco Melandri, Orian Ichaki, Andreas Muller, Andrea Preti, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca e Marina La Rosa.

Diletta Leotta sarà invece la conduttrice del reality show, che tornerà in onda su Canale 5 martedì 5 novembre.

Il percorso di Andreas a La Talpa

Andreas Muller si prepara ad affrontare il suo percorso a La Talpa e di certo ne vedremo di belle. Sarà lui il traditore del gruppo? Non resta che attendere per saperne di più in merito.