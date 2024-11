La vita privata, la carriera e la biografia di Andrea Preti. Il modello e attore è noto al pubblico non solo per il suo lavoro ma anche per i vari flirt e storie importanti con donne molto famose e appartenenti al mondo dello spettacolo. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni che lo riguardano.

Chi è Andrea Preti

Nome e cognome: Andrea Preti

Data di nascita: 6 giugno 1988

Luogo di nascita: Copenaghen

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,87 m

Professione: attore e modello

Fidanzata: Andrea potrebbe essere fidanzato con Venus Williams

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: Andrea non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @andreapreti88

Andrea Preti età, altezza e biografia

Conosciamo chi è Andrea Preti attraverso le informazioni sulla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è, dov’è nato e dove abita. Andrea è nato a Copenaghen, in Danimarca, il 6 giugno 1988. Ha quindi 36 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza è di 1,87 m ma non conosciamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averli sul suo corpo.

Di origini italiane, Andrea è nato in Danimarca perché lì i suoi genitori avevano un ristorante. I due si sono separati dopo pochi anni di matrimonio, quando Andrea era adolescente. A questo punto ha deciso di seguire la madre Giovanna a Pavia, mentre ha avuto un rapporto difficile con il padre che pare si sia appianato solo negli ultimi anni. Oggi vive a Roma.

Da sempre appassionato di recitazione (il suo idolo era Leonardo Di Caprio), ha studiato recitazione in Italia e a New York. Ma ha lavorato anche come cameriere e barman.

Vita privata

Nella vita privata e sentimentale di Andrea Preti ci sono molti flirt e storie importanti. Infatti ha avuto relazioni con Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo e Fiammetta Cicogna.

Ha avuto poi una lunga relazione con la tennista Flavia Pennetta. I due si sono conosciuti nel 2014 a casa di amici nel periodo in cui lei stava superando un infortunio al polso. Andrea ha seguito Flavia in giro per il mondo nei vari tornei. La storia tra loro era molto seria tanto che sembravano pronti a mettere su famiglia. Ma poi la tennista lo ha lasciato per fidanzarsi col collega Fabio Fognini. Questa cosa ha causato molto dolore in Andrea.

L’attore e modello ha poi ritorvato l’amore nel 2017 quando ha intrapreso una relazione (finita nel 2018) con Claudia Gerini con la quale ci sono 17 anni di differenza. Anche questa storia è finita per volere di lei portandosi dietro alcuni strascichi. L’attrice, infatti, disse che era molto confusa riguardo questa relazione, ma lui non ci ha mai realmente creduto. Tra l’altro ha fatto dei collegamenti quando lei, poco dopo la fine di questa relazione, è stata paparazzata con un altro uomo.

Nel 2020 Andrea Preti ha intrapresouna relazione con una nuova fidanzata, un’altra tennista, che si chiama Susanna Giovanardi. I due sono stati iniseme molti anni, ma sembra che la loro relazione sia terminata a marzo del 2024. Dall’estate del 2024 spunta accanto al nome di Andrea quello di Venus Williams, nota tennista sorella di Serena. I due sono stati paparazzati insieme in costiera Amalfitana, però non ci sono ufficialità sulla loro relazione.

Sempre nel 2020 Andrea ha perso la sua adorabile nonna e in questo momento difficile gli sono state vicine Asia Argento e Ana Laura Ribas. Alcuni si sono chiesti se Andrea Preti e Asia Argento stanno o sono stati insieme, ma i due hanno sempre parlato di una grande amicizia.

Dove seguire Andrea Preti: Instagram e social

Per seguire Andrea Preti sui social il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 700 mila follower. Il profilo è molto attivo e pieno di contenuti. Ci sono post di vario tipo, dal lavoro alla vita privata.

Inoltre Andrea ha un profilo X anche questo abbastanza aggiornato.

Carriera

Che lavoro fa Andrea Preti? Oltre ad essere modello e attore, Andrea è anche imprenditore, infatti è proprietario del ristorante biologico di Roma “Keyfood”. La sua carriera ha avuto inizio come modello in vari spot pubblicitari nel 2012. Ma poi è arrivata la grande occasione nel mondo della recitazione.

Furore

Nel 2013 Andrea ha ottenuto il ruolo del sindacalista Rinaldo Voglino in Furore, la nota fiction di Canale 5.

L’anno successivo ha debuttato come regista con One More Day, dove ha recitato accanto a Stefania Sandrelli.

Isola dei famosi

La notorietà ha portato Preti a sbarcare all’Isola dei famosi nel 2016 dove è molto ricordata la sua corsa in spiaggia totalmente nudo mentre era sull’Isla Desnuda.

Questa partecipazione al reality lo ha portato a reciatare in averi pellicole dal 2017 al 2019. Citiamo: Di tutti i colori, Detective per caso e Un nemico che ti vuole bene. Poi nel 2021 è arrivata un’altra produzione importante, cioè Girls from Dubai.

Un professore

Sempre nel 2021 Andrea Preti ha recitato nella serie TV Rai Un professore. Qui ha interpretato il professore di educazione fisica Lino Battaglia, promesso sposo di Marina, la prof di matematica.

Il nome di Andrea Preti è stato spesso associato al Grande Fratello perché più volte si è vociferato di un suo ingresso negli anni. Ma non ha mai partecipato al reality. Inoltre molti pensano che abbia preso parte a Uomini e donne, ma in realtà Preti viene confuso con Andrea Offredi (ex tronista) per la forte somiglianza che c’è tra i due.

Andrea Preti a La Talpa

Tra i primi concorrenti annunciati per La Talpa c’è proprio Andrea Preti. Perché ha deciso di partecipare a questo reality? Nel suo video di presentazione ha detto: “Penso che sia un’esperienza da provare nella vita. Mi voglio mettere in gioco e voglio far parte di questo gruppo di persone che sono fantastiche”.

Sarà lui la talpa? Quanto è bravo a mantenere un segreto? Ecco cosa ha dichiarato a riguardo: “Da 1 a 10…mille”. Quindi possiamo dire che potrebbe essere un’ottima talpa. Ma ha aggiunto che è una persona onesta e che non sa mentire, gli si leggerebbe in faccia. Inoltre cercherà di vincere tutte le prove.

“Il mio motto è ‘fino alla fine’, quindi non mollerò mai”, ha concluso Andrea. Inoltre da questa esperienza si aspetta di conoscere persone stupende, fare gruppo perché gli piace stare in gruppo e aiutare il più possibile a vincere.

I concorrenti de La Talpa

La Talpa ha inizio martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40. Alla conduzione troviamo Diletta Leotta e si tratta di un format non in diretta, ma registrato.

Ma chi sono i concorrenti di questa edizione de La Talpa? Ecco i loro nomi: Alessandro Egger; Andreas Muller e Veronica Peparini; Elisa Di Francisca; Lucilla Agosti; Ludovica Frasca; Marco Melandri, Marina La Rosa e Orian Ichaki.

Il percorso di Andrea Preti a La Talpa

L’avventura di Andrea Preti a La Talpa ha iniziato con la prima puntata in onda il 5 novembre. Sarà lui la talpa?