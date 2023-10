Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

L’inviata de La Vita in Diretta Raffaella Longobardi è tornata dal pappagallo che qualche giorno prima l’aveva morsa

Il pappagallo a La Vita in Diretta

Qualche giorno fa Raffaella Longobardi, inviata de La Vita in Diretta, si era occupata di un servizio riguardante un condominio all’interno del quale i condomini vivono come una grande famiglia condividendo tutto.

A un certo punto si era avvicinata a un pappagallo nella sua gabbietta e mettendo una mano vicino è stata morsa. Questo ha scatenato l’ilarità dei presenti in studio.

Per tale ragione ieri pomeriggio è stato fatto un nuovo servizio nel quale la Longobardi è tornata dal pappagallo Poly per fare pace. Nel video qui sotto possiamo vedere come l’inviata si sia attrezzata con un guanto da cucina.

Nel momento in cui ha avvicinato la mano l’uccellino ha subito tentato di mordere. Si vede chiaramente dall’inquadratura che viene fatta: “Guarda come vi fissa“.

Poi Anna Pettinelli le ha chiesto di fare una prova di coraggio. A questo punto, anche se un po’ titubante, l’inviata de La Vita in Diretta, ha raccolto le sue forze e ha provato senza il guanto da sopra la gabbietta. Il pappagallo ha spiccato il volo e ha tentato di afferrarle il dito e lei ha indietreggiato facendo un urlo.

Nonostante tutto, però, quando il conduttore le ha chiesto se avessero fatto pace lei ha risposto di sì sorridendo. Anche se probabilmente la Longobardi non si avvicinerà più a Poly molto facilmente.

