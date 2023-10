Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Ottobre 2023

Il saluto di Veronica Gentili a Le Iene

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Al timone di conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. I due presentatori nel corso della puntata ci hanno tenuto a riservare un saluto a Belen Rodriguez, che li ha preceduti e con la quale il comico ha lavorato nella scorsa edizione.

Veronica Gentili dopo qualche servizio ha preso la parola e ha riservato un personale pensiero alla showgirl argentina. Queste le parole scelte dalla giornalista:

“Adesso però vorrei tanto fare una cosa che non ho fatto prima. Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez“.

A ruota anche Max Angioni ha fatto lo stesso. Il comico ha detto di sentire molto la sua mancanza e di volerla salutare in maniera professionale, mandandole poi un bacio. Così Veronica Gentili ha voluto rassicurare il collega spiegando che Belen Rodriguez farà ritorno in trasmissione: “Vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna vedrai“.

Un pensiero quello riservato da Veronica Gentili e Max Angioni che avrà sicuramente fatto molto piacere a Belen Rodriguez.

Perché Belen è stata sostituita

Intanto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Veronica Gentili ha raccontato anche perché Belen Rodriguez è stata sostituita. Tra le colonne della rivista ha fatto sapere di non avere mai conosciuto nessuna delle precedenti conduttrici. In particolare su Belen ha detto però di riconoscere in lei una bravissima professionista, anche se lavorano in modo diverso.

Secondo Veronica Gentili non ha molto senso fare dei paragoni tra lei e la Rodriguez: “L’idea di mettere una giovane donna di bell’aspetto è funzionale al programma. Non stiamo facendo la recita in un cortile, ma un programma tu in prima serata!”

Nel momento in cui poi a Veronica Gentili è stato proposto di condurre Le Iene ha svelato di essere letteralmente caduta dal pero. Non si aspettava una cosa simile e per lei all’inizio è stata una sorta di choc. Ma come mai Belen Rodriguez è stata sostituita. Tutto è partito chiaramente dall’editore:

“Ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato, ti offrono la cosa più bella del mondo ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare prima di dire si”.

Veronica Gentili ci ha pensato su e ha poi accettato l’incarico. In bocca al lupo a lei per questa nuova avventura!