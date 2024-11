A La Volta Buona questo pomeriggio si sono riaccese le tensioni nate durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira e Rossella Erra.

Mariotto, Sara Di Vaira e Rossella Erra si scontrano di nuovo a La Volta Buona

Nella puntata odierna de La Volta Buona, il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, gli animi si sono di nuovo accesi tra Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira e Rossella Erra. Il trio non ha perso occasione per scambiarsi qualche frecciata anche fuori casa loro.

Una certa tensione tra era già emersa nella settima puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 9 novembre, durante la quale i toni si erano accesi a causa di approcci diversi ed inconciliabili.

Nel momento di dare il proprio giudizio sull’esibizione di Sonia Bruganelli con Carlo Aloia, Mariotto aveva chiamato il maestro “ragazzo”, non ricordandosi il nome. A quel punto Sara era intervenuta chiedendo rispetto per il ballerino.

Guillermo si era subito scaldato, accusando la Di Vaira di andargli contro solo perché in una puntata precedente de La Volta Buona aveva scelto di tritare lei invece che Simone Di Pasquale.

“Ma cosa mi hai tritato? Non mi hai tritato in dieci anni figurati se mi hai tritato dalla Balivo.“

Così aveva chiuso il discorso l’ex maestra di Ballando con le Stelle. Nella puntata di questo pomeriggio de La Volta Buona, Caterina ha mostrato una clip riassuntiva di questi scontri, con anche qualche scambio tra Mariotto e la Erra, e alla fine ha chiesto chiarimenti a Sara sulle sue dichiarazioni.

Mentre Mariotto ha ribadito di essere assolutamente riuscito a tritare Sara anche negli anni passati con i suoi commenti a Ballando con le Stelle, la Di Vaira ci ha tenuto a contraddire il giurato.

S: “Io sono ancora lì, davanti a te.”

M: “Poverina, hai vinto una sola volta.”

S: “E sono arrivata tre volte seconda.”

M: “Appunto, e allora di cosa stiamo a parlare? Se tre volte sei arrivata seconda secondo te di chi era la colpa?”

S: “Non tua.”

A quel punto la Balivo è intervenuta chiedendo a Guillermo un’analisi del suo atteggiamento, domandandogli se, rivedendosi, lo definirebbe irrispettoso. Il giudice ha risposto negativamente, scatenando l’intervento di Rossella Erra e generando con lei una nuova scaramuccia.

La rappresentante del popolo infatti ha accusato il giudice di essere troppo presuntuoso e si è sentita rivolgere il medesimo commento:

R: “È troppo presuntuoso.”

M: “Senti chi parla, della presunzione, pensava che Furkan veniva con lei.”

R: “Quale sarebbe il problema, perché non potrebbe venire con me?”

Per sedare un attimo gli animi, la conduttrice ha sottolineato che Rossella è felicemente sposata, questione ribadita dalla stessa Erra. La conduttrice ha poi riportato la discussione alla gara.

La conversazione, dunque, ha virato per un attimo su altri argomenti legati alla gara. Finché non si è arrivati a parlare del paso doble di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Nello scorsa puntata, Mariotto aveva fortemente criticato la coreografia, definendola vecchia. Il ballerino si era anche sentito insultato dalle parole di Guillermo. A La Volta Buona il giudice ha ribadito il proprio pensiero e Sara ha risposto:

S: “Il paso doble sarà vecchio come vecchio è il ruolo di Guillermo all’interno della giuria.”

M: “E come sei vecchia te. Sono vent’anni che vediamo quella roba.”

S: “Ma il paso doble non è che lo possiamo rimodernare.”

M: “Chiama Pasquale La Rocca che rimoderna tutto. Chiama Vito Coppola e vedi come te lo risistema.”

Mariotto ha addirittura invitato Sara Di Vaira a vedersi dei video di paso doble, nello specifico, esibizioni di Carolyn Smith.

Nonostante le frizioni, i momenti di tensione sembrano aver aggiunto un pizzico di pepe alla puntata, mantenendo alta l’attenzione. Il pubblico di La Volta Buona e di Ballando con le Stelle pare apprezzare questi confronti, che contribuiscono a rendere ogni puntata imprevedibile e ricca di sorprese.