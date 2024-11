Cosa sappiamo su Marco Melandri, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Età, figli, vita privata e Instagram.

Chi è Marco Melandri

Nome e Cognome: Marco Melandri

Data di nascita: 7 agosto 1982

Luogo di Nascita: Ravenna

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: pilota motociclismo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Marco ha una figlia, Martina

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @marcomelandri33

Marco Melandri età e biografia

Quanti anni ha Marco Melandri e chi è nel dettaglio? Forse qualcuno non lo conosce bene, quindi è giusto rispondere ad alcune tra le domande più fatte, ovvero dove è nato, quando è nato e quanto è alto.

L’ex pilota nasce il 7 agosto 1982 a Ravenna. La sua età di conseguenza, è di 42 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 66 centimetri, mentre il peso è di circa 60 kg.

Dei genitori non abbiamo molte informazioni sulla madre. Il padre, però si chiama Dino Melandri e ha lavorato anche lui come corridore su strada. Dove abita oggi? Secondo il suo profilo Instagram risiede in Svizzera.

La vita privata

La vita privata di Marco Melandri, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, nel marzo del 2022 si è fatta abbastanza complessa. Almeno sotto il punto di vista sentimentale. Per evitare la fuoriuscita di indiscrezioni durante la partecipazione al reality, ha annunciato la fine della relazione con Manuela Raffaetà.

Secondo le ultime news, infatti, Marco Melandri e la moglie Manuela si sono lasciati. Nonostante le voci circolassero da molto, in realtà sembra non si siano mai sposati. Non è molto chiaro se siano effettivamente marito e moglie oppure no. Non hanno figli, ma hanno una figlia che si chiama Martina Melandri.

Ecco, perciò, chi è la compagna di Marco Melandri. Sul suo profilo Instagram ha spiegato la ragione della separazione tramite un lungo messaggio.

Ha dichiarato che già le cose con la compagna si erano incrinate nel 2020 e vivevano separati anche nel 2021 ma sempre agendo per il bene della figlia. Oggi, perciò, risulterebbe essere separato mantenendo un buon rapporto con Manuela.

Dove seguire Marco Melandri: Instagram e social

Dove seguire Marco Melandri, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sui social? Non ha un account su TikTok, ma lo possiamo trovare su Facebook e su Twitter. Il pilota, inoltre, è presente su Internet anche con un canale YouTube.

Su Instagram, inoltre, ha oltre 177mila follower. Qui posta foto insieme agli amici, ai colleghi come Valentino Rossi, a Manuela Raffaetà e alla figlia. Non mancano, però, anche immagini nelle quali mette in mostra il suo fisico. Gli piace viaggiare, infatti, possiamo vedere anche alcuni scatti in Trentino.

Cosa fa oggi e che lavoro fa Marco Melandri? Andiamo a scoprirlo ripercorrendo in breve la sua carriera…

Carriera

La carriera di Marco Melandri, prima de L’Isola dei Famosi 2022, comincia nel mondo del motociclismo a soli 5 anni. A 8 anni passa alle minimoto e nel 1997 diventa campione italiano della 125. Nello stesso anno debutta anche in un Gran Premio in Repubblica Ceca. Qui si piazza al diciassettesimo posto.

Nel 1998, invece, risulta essere il più giovane pilota ad aver vinto un Gran Premio di motociclismo. A questo punto il percorso è in ascesa. Nel 2000 partecipa al mondiale classe 250 e nel 2002 ottiene il titolo di campione.

Diventa, poi, membro del team Fortuna Yamaha. Tra il 200 e il 2015 cambia ancora squadre andando a correre per Movistar Honda MotoGp, Ducati e Aprilia. Ma cosa ha vinto? In poche parole è stato campione del mondo della classe 250 e ha ottenuto 22 successi nel Campionato mondiale Superbike. Si ritira nel 2020 dalle competizioni.

In molti potrebbero farsi qualche domanda sullo stipendio e sui guadagni che ha. Ovviamente le informazioni sul patrimonio non sono pubbliche. Grazie agli sponsor, però, saranno stati adeguati.

L’Isola dei Famosi 2022

Come abbiamo già accennato in precedenza, Marco Melandri prende parte nei panni di naufrago a L’Isola dei Famosi 2022. La sua esperienza però ha avuto durata breve ed è stato eliminato quasi subito.

Marco Melandri a La Talpa

Dopo L’isola dei Famosi per Marco Melandri arriva la nuova occasione con La Talpa, condotta da Diletta Leotta.

Il percorso di Marco a La Talpa

Per Marco Melandri il percorso a La Talpa ha inizio. Il reality va in onda su Canale 5 in prima serata.