Scopriamo gli eliminati e la classifica della settima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 9 novembre

Chi è stato eliminato nella settima puntata di Ballando con le stelle e qual è la classifica finale? Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto nella puntata in onda sabato 9 novembre.

La classifica della settima puntata di Ballando con le stelle

Siamo arrivati oltre la metà dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle e la gara si fa sempre più avvincente. Dopo le eliminazioni nelle scorse puntate dei Cugini di Campagna e di Alan Friedman e dopo il ritiro per infortunio di Nina Zilli, le coppie che sono rimaste in gara sono dieci. Una di queste, quella formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, è stata salvata da Sara Di Vaira all’inizio della quarta puntata.

Ma cosa è successo nella settima puntata di Ballando con le stelle? Dopo le esibizioni e il voto dei giudici, è arrivata la prima classifica provvisoria che è la seguente:

Poi è stato il momento dell’assegnazione del tesoretto (cioè il punteggio che hanno conquistato i ballerini per una notte Simona Ventura e Giovanni Terzi). Alberto Matano ha deciso di affidare il assegnare il tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Rossella Erra, invece, ha dato il tesoretto a Federica Nargi e Luca Favilla. Quindi il punteggo è stato diviso per due e di seguito abbiamo la classifica provvisoria aggiornata:

A questo punto Milly Carlucci ha ricevuto la busta con i risultati finali derivanti dalla somma dei voti del pubblico. E così le coppie che si sono salvate sono state: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti,; Tommaso Marini e Sophia Berto.

E ancora, troveremo in gara la prossima settimana: Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli,; Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Chi è stato eliminato nella settima puntata di Ballando

Dopo la lista delle coppie che si sono salvate, ci si chiede chi sono gli eliminati della settima puntata di Ballando con le stelle. A tal proposito, come riferito a inizio puntata, tre coppie sono finite al ballottaggio e si tratta di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Furkan Palali e Erica Martinelli.

I tre concorrenti con i rispettivi maestri sono andati allo spareggio e in contemporanea sono state aperte le votazioni per il pubblico. I primi a esibirsi sono stati Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Poi è toccato a Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e infine sono scesi in pista Furkan Palali e Erica Martinelli.

Terminate le esibizioni è stato anche chiuso il televoto e quindi sono arrivati i risultati. E così tra Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini e Furkan Palali l’eliminato della settima puntata di Ballando con le stelle è stato Furkan Palali. Queste le percentuali di preferenza: Massimiliano e Veera 46%, Sonia e Carlo 36%, Furkan ed Erica 18%. Ricordiamo che tutti gli eliminati torneranno nella decima puntata per il ripescaggio.