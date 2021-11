Lady Gaga dice una parolaccia in italiano mentre viene scortata dalla guardia di finanza alla premiere di House of Gucci a Milano

Lady Gaga in Italia per House of Gucci

Lady Gaga non tradisce le sue origini italiane e non perde occasione per dimostrare il suo attaccamento al nostro paese…in tutti i modi! Ieri, sabato 13 novembre, la popstar mondiale e attrice era a Milano per la premiere italiana di House of Gucci, il nuovo film diretto da Ridley Scott di cui è protagonista. La Germanotta interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, che aveva anticipato in una intervista in esclusiva a Novella 2000 la produzione della pellicola. Ieri alla prima milanese del film, in uscita nelle sale italiane dal prossimo 16 dicembre, c’era una parata di personaggi celebri.

Da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani a Elisabetta Gregoraci e Barbara d’Urso, passando per Giulia Salemi e Giulia De Lellis. Prima di arrivare al cinema The Space Odeon, la cantante e attrice Premio Oscar si è resa protagonista di un divertente siparietto che ha postato nelle sue Instagram stories. Lady Gaga è arrivata al multisala dove sarebbe poi avvenuta la premiere italiana del film scortata da una vettura della guardia di finanza. Durante il viaggio dal suo hotel al luogo dell’evento, l’attrice ha dovuto affrontare la pioggia e il traffico milanese e si è lasciata andare a uno sfogo in italiano. “Che ca*** succede?“, ha detto Gaga in una breve clip diventata virale in pochissimo tempo.

Non è la prima volta che la cantante si lascia andare a questa espressione colorita nella sua lingua madre. Già qualche settimana fa, durante un concerto, l’artista aveva fatto la medesima imprecazione che aveva divertito il popolo del web. Per la prima italiana di House of Gucci, Lady Gaga ha scelto un lungo e sexy abito rosso firmato dalla sua amica Donatella Versace.

