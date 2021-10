1 Lady Gaga parla in italiano

Periodo di grandi soddisfazioni per Lady Gaga. Solo qualche giorno fa infatti la celebre pop star ha pubblicato il suo nuovo album, Love for Sale, in collaborazione con Tony Bennett. Si tratta di un disco che contiene una serie di cover di standard jazz di Cole Porter, ed è il secondo album collaborativo dei due artisti, dopo Cheek to Cheek, rilasciato nel 2014. Ma non solo. Da poche ore infatti Gaga è anche tornata a esibirsi live, e dopo quasi due anni ha ripreso la sua residence Enigma a Las Vegas, che la terrà impegnata fino al prossimo 31 ottobre con una serie di show Jazz e Piano. Come se non bastasse tra poche settimane Stefani tornerà sul grande schermo col film House of Gucci, girato in Italia proprio qualche mese fa.

La pellicola racconterà dell’assassinio di Maurizio Gucci, e la Germanotta vestirà i panni di panni di Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio. Nel mentre come svelato in queste ore Lady Gaga è tornata sul palcoscenico, e proprio durante uno dei concerti della sua residence è successo qualcosa che non è passato inosservato. La cantante infatti a un tratto ha detto una parolaccia in italiano (Gaga ha origini italiane, ndr) e a quel punto il video è diventato virale e ha fatto il giro dei social. Queste le parole della pop star:

“Che ca**o succede”.

