1 L’outfit di Lady Gaga

Protagonista assoluta degli ultimi giorni è stata senza dubbio Lady Gaga. Come sappiamo infatti l’amata pop star è arrivata in Italia, precisamente a Milano, per una serrata promozione del suo ultimo film, House of Gucci, in uscita in tutte le sale il prossimo 16 dicembre. Proprio nella giornata di sabato 13 novembre si è svolta la premiere italiana del lungometraggio di Ridley Scott, e all’evento hanno partecipato numerosi volti del mondo dello spettacolo. Presente in sala anche la stessa Gaga, che sul red carpet ha sfoggiato un meraviglioso abito di Versace. Come se non bastasse ieri sera la cantante è stata ospite a Che Tempo Che Fa, e nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio non sono mancate le emozioni.

Oltre a parlare di House of Gucci, Stefani ha speso anche delle bellissime parole per la comunità LGBTQ+ italiana, a seguito dell’affossamento del DDL Zan. Nel mentre ad attirare l’attenzione del web è stato come sempre il look sfoggiato dalla pop star in studio. Ma vediamo cosa sappiamo a riguardo.

Come ci svela Manuel Di Gioia, per l’ospitata a Che Tempo Che Fa, Lady Gaga ha scelto un outfit firmato Valentino. Ma quanto costa l’abito? Il vestito ha un valore di €2980. Sono di Valentino anche gli orecchini indossati dalla cantante, che costano ben €490.

Ma cosa ha rivelato Gaga su House of Gucci? Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni sul film che la vedrà nei panni di Patrizia Reggiani.