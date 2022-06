1 Lady Gaga arriva a Como

Sono anni che Lady Gaga si vanta delle sue origini italiane e più volte la celebre pop star è arrivata nel nostro paese per concerti, eventi o per promuovere i suoi lavori. Solo lo scorso anno la cantante è stata per diversi mesi tra Roma, Milano e Como per registrare il film House of Gucci, dove ha vestito i panni di Patrizia Reggiani.

Attualmente la cantante è impegnata con la preparazione del suo tour mondiale, che partirà tra pochi giorni, e che per adesso non toccherà l’Italia. Per chi pensava dunque che il ritorno di Stefani Germanotta fosse ancora molto lontano però si sbaglio di grosso. In queste ore infatti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Lady Gaga è infatti arrivata in gran segreto a Como, dove stasera si esibirà in concerto durante il matrimonio privato di Alan Howard, un miliardario inglese di 58 anni. L’uomo, che da anni ha una villa sul lago nella zona di Bellagio, ha scelto però la splendida cornice del parco di Villa Olmo, di proprietà del Comune di Como, per le sue nozze. Howard ha così affittato per un mese intero la villa, pagando alle casse pubbliche un affitto di ben 1,3 milioni di euro. Il miliardario e sua moglie Caroline Byron tuttavia si erano già sposati due anni fa nei primi giorni della pandemia, ma soltanto ora hanno voluto ufficializzare la loro unione, celebrando insieme ad amici e parenti. Ben 250 sono gli ospiti previsti, tra cui la stessa Gaga, che canterà per la coppia.

Solo poche ore fa la cantante ha fatto delle prime blindatissime prove, e stasera si esibirà alla presenza degli ospiti. Il parco della villa intanto è stato reso off limits per giorni, tuttavia i fan potranno ascoltare il concerto dall’esterno. Mentre attendiamo ulteriori news su questa performance che promette di essere memorabile, rivediamo cosa ha svelato qualche mese fa Stefani riguardo Patrizia Reggiani.