1 Il trucco di Lady Gaga

Settimana impegnativa, questa, per Lady Gaga. Come è ormai ben noto infatti la celebre pop star è arrivata a Roma per iniziare le riprese del suo nuovo film, che sarà incentrato sull’assassinio di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995 a Milano. La cantante vestirà i panni proprio di Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista e mandante dell’omicidio. L’arrivo della Germanotta nella Capitale però è stato tutt’altro che sereno. Mentre Stefani iniziava a concentrarsi su questo nuovo progetto, da oltreoceano è arrivata una terribile notizia. Due dei suoi tre cani sono stati rapiti da alcuni malviventi, che come se non bastasse hanno anche sparato al suo dog sitter, a seguito di una colluttazione.

Tuttavia in poche ore tutto si è risolto per il meglio. I cani di Gaga sono stati ritrovati e il suo collaboratore, nonostante la gravità della situazione, è fuori pericolo. La pop star dunque, dopo il forte spavento, è tornata a concentrarsi sul suo nuovo film, e qualche ora fa ha lasciato il suo hotel di Roma per raggiungere il set.

Tuttavia per uscire dalla struttura Lady Gaga ha utilizzato un metodo bislacco, che naturalmente non è passato inosservato. Sia i fan che i paparazzi infatti erano appostati sotto l’hotel della cantante, sperando di poter vedere almeno per pochi secondi la pop star. Quest’ultima tuttavia è uscita coperta da un tendone che univa l’entrata dell’albergo direttamente alla portiera del van, e nessuno dunque è riuscito a vederla.

Imagens de como foi preparada a saída de Lady Gaga do seu hotel em Roma.



Foi montado pela MGM um esquema de segurança pra que nada do filme seja vazado e pra que as gravações sigam em segurança. pic.twitter.com/A7K7x0G9vb — Portal Spotigram (@Spotigram3) February 27, 2021

Naturalmente in molti si sono chiesti il perché di questa scelta, considerando il rapporto che Gaga ha da sempre con i suoi fan. Tuttavia la risposta è semplice: secondo le indiscrezioni la cantante avrebbe lasciato l’hotel già truccata e con indosso un vestito di scena, e il tutto dunque deve rimanere top secret. Non è escluso però che nelle prossime ore vengano trapelate alcune immagini provenienti proprio dal set. Nel mentre noi attendiamo con ansia l’uscita di questo nuovo film con protagonista Gaga, certi che le aspettative non verrano deluse.