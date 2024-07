Stando a una recente indiscrezione Belve di Francesca Fagnani potrebbe abbandonare la sua casa su Rai 2 per trasferirsi sul NOVE. Ecco che cosa sappiamo.

Belve si sposta sul NOVE?

La trasmissione di Francesca Fagnani, che in un primo momento andava in onda in seconda serata per poi venire promosso alle ore 21:00, è stata trasmessa per qualche anno sul NOVE e poi si è spostata su Rai 2. Il pubblico ha potuto vedere come gli ascolti hanno continuato a crescere in maniera consistente fino a confermarsi un vero e proprio successo.

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato alle divertenti interviste della conduttrice. Anche se qualcuno, come per esempio Selvaggi Lucarelli, ha spiegato che non la vedremo mai in quello studio:

“Non vado perché il banco vince. Questo lo trovo molto divertente, anche perché a me piace molto il programma e credo sia un format davvero fantastico. Però a me non interessa. A me non va di andare lì e sfidare la conduttrice. Ma scusa, devo andarci per forza. Dai, su”.

Oggi, ad ogni modo, arriva all’improvviso una notizia che ha spiazzato i fan di Belve. A quanto pare la casa di produzione, come afferma il sito Dagospia, sarebbe in trattative con Discovery per portare la presentatrice dove tutto è nato. Sul portale si legge quanto segue:

“Belve di Francesca Fagnani è nel palinsesto Rai per il 2024. Contemporaneamente la casa di produzione Freemantle è in trattativa con Discovery per portare la conduttrice sul NOVE nel 2025”.

LEGGI ANCHE: Roberta Zacchero replica alle critiche per il suo cambiamento estetico

Al momento che cosa succederà non è ancora chiaro e ne sapremo di più solamente nei prossimi mesi. Per il 2024 il programma è ancora confermato su Rai 2, come sveleranno anche nella presentazione dei palinsesti a metà luglio dello stesso anno. Per quanto riguarda il futuro tuttavia dovremo solo aspettare e scoprire passo passo se queste indiscrezioni diventeranno realtà.