Lo Sgrassatore Ultra Power di Last al Limone scioglie rapidamente l’unto e il grasso ostinato con una nuova formula in schiuma che garantisce la perfetta adesione alle superfici.

Specificamente studiato per la pulizia di stoviglie, piatti, padelle, piani cottura (acciaio, piastre a induzione e vetroceramica), lavelli e piastrelle.

Agisce anche come pretrattante per stoviglie prima di procedere con il lavaggio in lavastoviglie. Facile da risciacquare. Una sola spruzzata per un risultato sorprendente!

Last sgrassatore ultra power è multiuso

Caratteristiche principali:

Tecnologia Innovativa in Schiuma attiva al Limone di Sicilia

Multiuso: stoviglie, piatti, padelle, piani cottura (acciaio, piastre a induzione e

vetroceramica), lavelli e piastrelle. Azione Ultra Rapida: dimezzi i tempi di pulizia della cucina

Made in Italy

Formato: 435ml