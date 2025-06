A Venezia arriva il quarto Concierto MCIV, per celebrare la cultura e la moda latinoamericana: tutte le info.

Tutto sul Concierto MCIV

Celebrare la moda e la cultura latina nella splendida e unica cornice di Venezia, di cui basta soltanto il nome per proiettarsi in un sogno ad occhi aperti. È quanto succederà dal 13 al 16 giugno nella città dei Dogi con il “Concierto de Moda Internacional de Venezia” (CMIV), giunto alla sua quarta edizione.

Venezia torna a essere l’unico e prestigioso palcoscenico con la sua eleganza senza tempo che si specchia e riflette nei suoi palazzi storici affacciati sui canali d’acqua, capaci di creare quell’atmosfera suggestiva che milioni di turisti, amanti dell’arte rincorrono da sempre. Sarà una maratona di tre giorni tra moda, arte, cultura e inclusività.

Una festa per celebrare nella Serenissima il talento latinoamericano, puntando i iriflettori sulla creatività, l’artigianalità e, anche, rivolgere l’attenzione all’impatto sociale. Un moment importante per creare un ponte tra Europa e America Latina, unendo la moda con l’arte alla cultura, sottolineando il forte potenziale economico. Dal 2022, il CMIV è l’appuntamento più prestigioso della moda latinoamericana in Europa.

Ha portato 55 stilisti latinoamericani in Italia e in Europa 55 stilisti sudamericani con quasi sette milioni di utenti raggiunti tramite media digitali e 150 mila follower su Instagram.

Infatti, l’edizione del CMIV del 2025 vuole ribadire e rafforzare la sua vocazione a evento internazionale, focalizzandosi sul business tra il Vecchio e il Nuovo Continente. Una piattaforma strategica per creare sinergie commerciali e culturali con esposizioni, showroom, incontri con i buyer e una serie di sfilate in programma dei principali stilisti sudamericani che stanno conquistando il mercato europeo.

Sono 11 i designer e stilisti protagonisti dell’edizione CMIV 2025, tuti provenienti dall’America Latina e dai Caraibi, con un paese asiatico, eletto ospite d’onore, l’Armenia.. Tra questi ricordiamo: la stilista spagnola Patricia Fernandez, dalla Colombia Julio Gonzalez , Martha de Royet e Katty Vizcarra, la messicana Kateryna Olek, da Cuba Manuel Olivera & Raisa Cortina con il brand Carena e Libety Martínez, e ancora, la stilista messicana trapiantata a Los Angeles Clementina Saucedo.

Sarà presente anche dal Messico il Collettivo “Dressing the Dreams”, dalla Repubblica Dominicana arrivano le stiliste Carolina Gutiérrez e Berenise Hernández. A tutti questo talenti latini, cuori pulsanti del continente Sudamericano, si unirà, l’ospite d’onore per l’Armenia, Lilit Melikyan, artista e designer specializzata in stampe tessili e batik che si ispira alla grande cultura artistica e visiva armena coniugandola con i sistemi più moderni di produzione. Lilit Melikyan ha la capacità di fondere l’arte sartoriale del suo paese con una visione altissima della moda mondiale.

Nel programma del CMIV è prevista, il giorno 15, (e rimarrò aperta fino al 30), una mostra visiva e tessile presso la Scuola Grande dei Carmini che accoglierà un percorso tra moda, arte e identità culturale latinoamericana: ospite speciale della mostra, l’artista plastico ecuadoregno Baris Veliz, le cui opere rappresentano un vero arricchimento per la narrazione visiva dell’esposizione.

All’interno dell’evento, spazio anche per la Cena di Gala Benefica a favore dell’Associazione Atrévete Mujer, in programma per la serata di sabato 14 giugno. In questa occasione esclusiva, il CMIV renderà omaggio alle donne immigrate che si sono distinte nei Paesi che le hanno accolte, e in cui hanno lasciato un segno significativo nei campi dell’arte, dell’imprenditoria, del sociale, raggiungendo il successo nelle loro rispettive professioni. La cena ha il patrocinio della città di Venezia e accoglierà autorità e personaggi dello spettacolo.

Nel segno dell’impegno sociale, il CMIV rinnova ancora una volta, la collaborazione con la Cooperativa Sociale il Cerchio ONLUS per il progetto Banco Lotto 10: in scena le creazioni tessili realizzate dalle detenute del carcere femminile Giudecca. Un modo importante per valorizzare la sartoria come strumento di riscatto e di reinserimento.

Folta e variopinta la lista delle personalità, l’Ambasciatore Juan Carlos Castrillopresidente del Gruppo Consolare America Latina e Caraibi in Italia, Miriam Victoria, produttrice e promotrice culturale; Neyvi Tolentino, avvocatessa, già segnalata ericonosciuta da Forbes; la cantante argentina di fama internazionale, Daniela Bessia e Andrea Romero, Miss Mondo Colombia; la direttrice della rivista Soy Caribe PremiumCrismeydi Urena e l’attrice Denny Mendez, eletta nel 1996 Miss Italia.

La quarta edizione del CMIV sarà accolto da diverse location, tra cui gli sazi della Scuola Grande dei Carmini, il raffinato Ristorante Algiubagio, il pittoresco Mercato del Pesce di Venezia e la straordinaria Isola di Murano, dove presso la Glass Cathedral si terrà una presentazione speciale dedicata al vetro con una performance denominata “Parting”.

(Roberto Pellegrino)