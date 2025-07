The Skill porta i manager in Corsica al campus con l’attore di “Vita da Carlo”. Obiettivo: relazionarsi davanti a una platea e con I media

La scuola di comunicazione dei manager italiani si fa su un’isola del Mediterraneo a poche ore da Roma, ma in cui si parla francese. Novella2000 è andata in Corsica per seguire i lavori del «Campus École The Skill», la summer school che la società di comunicazione strategica fondata da Andrea Camaiora, The Skill, organizza ormai abitualmente in quelle che i greci avevano ribattezzato l’isola della bellezza.

L’idea di un corso all’estero per manager italiani l’ha avuta proprio Camaiora. Il Ceo di The Skill ha il suo buen retiro in quest’isola, dove trascorre alcuni mesi all’anno, i più dei quali con la famiglia. Qui ha sede l’ufficio francese della sua azienda, specializzata in crisis e reputation management, qui ha casa da 18 anni.

«Le mie frequentazioni più affettuose – spiega – sono con la panettiera, il macellaio, il costruttore, l’imbianchino, diversi ristoratori e i vicini di casa italiani e francesi. Qui c’è veramente quella che sentiamo casa e che non esisterebbe se non fosse per merito di mia mamma, Carla, e di mia moglie, Ylenia». E aggiunge: «Tutto nasce dal genio e dall’intraprendenza di mia madre e dalla costanza dei miei genitori. Non a caso Ylenia ha voluto battezzare la nostra casa ‘Villa Carla’ (il nome della madre del Ceo di The Skill)».

Al Campus École The Skill, la sola esperienza di un corso di formazione all’estero nel panorama delle società di pubbliche relazioni, c’è gran parte della prima fila dell’azienda con headquarter a Roma e uffici, oltre che in Corsica, a Padova, Bari, Sarzana, Milano e Tirana: Lorenzo Munegato, Federica Fantozzi, Giovanni Cioffi, Giorgio Lainati, Alessandro Santarsiero, Simone Massaccesi e Sonja Stenaj.

Qui manager di realtà importanti come Deloitte, Novartis, Cattolica Assicurazioni, lo studio legale e tributario Bandera, Max Mara e MBDA, in una formula di “vacanza – studio” hanno sia spazio per yoga e tempo libero, sia l’occasione di misurarsi davanti alla telecamera con sessioni di media training e, ancora, di ricevere insegnamenti altamente profilati sulle necessità di ciascuno in ordine alla cura della propria reputazione e alla gestione di una crisi. E se l’anno scorso in Corsica è stato presentato un volume con i contributi di due esperti oratori come Fausto Bertinotti e Angelino Alfano, quest’anno per la lezione sul public speaking c’era Filippo Contri, l’attore che interpreta la parte del figlio di Verdone nella serie tv Vita da Carlo.

Tra i capitani d’impresa prestati alla docenza, invece, spiccavano il super manager Gian Luca Artizzu, l’uomo che ha rimesso in ordine impegni e numeri di Sogin, società di Stato che si occupa della gestione degli impianti nucleari, e il presidente di MBDA (principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa per i settori aeronautica, marina ed esercito), Giuseppe Cossiga, che da tre anni guida la Federazione delle imprese di Aerospazio, Difesa e Sicurezza (Aiad).

Artizzu ha incantato i presenti parlando di “Persone e numeri come ingredienti per un’impresa vincente”. Il manager con un passato da controller e capo delle risorse umane è considerato un’intelligenza raffina- ta capace di valorizzare talenti. Tra gli altri docenti anche i giornalisti Federica Fantozzi e Giorgio Lainati. L’ex firma dell’Unità e l’ex deputa- to e consigliere per la comunicazione della presidenza del Consiglio ai tempi di Silvio Berlusconi sono stati particolarmente apprezzati, così come la sessione televisiva affidata prima a Lorenzo Munegato e poi a Giovanni Cioffi e Simone Massaccesi, con vere simulazioni di interviste. Munegato, responsabile dell’Area Nord di The Skill, e Giovanni Cioffi, a capo delle Aree di Reputation Management e Health, sono tra gli uomini chiave della società. «Sono cavalli di razza, apprezzati dai clienti, senza di loro – dice Camaiora – tutto sarebbe più difficile».

Tra momenti di studio e approfondimento, cocktail e tuffi in mare, all’evento hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e il deputato francese, vice presidente de Les Républicains, François-Xavier Ceccoli che il Ceo di The Skill ha invitato per la tradizionale presentazione del cortometraggio al festival del cinema di Venezia, il 31 agosto.

Camaiora spiega che «l’idea di organizzare un corso così intenso e al contempo particolare e di farlo all’estero, anche se in una regione così limitrofa all’Italia, nasce sicuramente dall’amore per quest’isola, ma anche dal fatto che le isole sono il luogo dove è più facile sentirsi lontani dalle preoccupazioni della vita quotidiana. Il luogo ideale in cui far “respirare” il cervello e coltivare nuove idee. L’evento è seguito con cura dalla nostra business unit Learn The Skill nelle persone di Martina De Devitiis e Valeria Pelli, con il supporto del nostro capo dell’ufficio francese, Serge Bereni».