Laura Freddi festeggia i 60 anni di Paolo Bonolis su Novella 2000

Laura Freddi festeggia Bonolis

Compleanno tondo, 60 anni, per Paolo Bonolis, il 14 giugno. E Novella 2000 ha chiesto di fargli gli auguri a una persona per lui speciale. Laura Freddi. Laura e Paolo sono stati assieme circa tre anni, ma quel periodo, che risale ai primi anni ’90, vive tuttora nei loro cuori e nei loro ricordi.

Un anno fa, parlando proprio con Novella 2000, Laura aveva detto «In una diretta su Instagram, Paolo, molto carinamente, ha detto che sarebbe bello tornare a lavorare con me. Tutto qui. Io l’ho scoperto dopo, quando sui siti è cominciato il tam tam». Da lì era divampato un fuoco di paglia sui social subito smorzato dai diretti interessati. «Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto» aveva detto la Freddi al nostro giornale. Fine della storia.

Laura Freddi sembra difficile crederci, ma Paolo Bonolis compie 60 anni.

«Un bel giro di boa per Paolo. E l’anno prossimo toccherà a me, anche se si tratta di dieci anni in meno. Comunque sono solo numeri».

Quando è nata la vostra storia lei aveva una ventina d’anni, lui una trentina.

«Oggi nessuno ci farebbe caso, ma all’epoca la cosa fece scalpore. In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan. Quei dieci anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una “giovane matura” per come ero saggia. Ma la sindrome di Peter Pan ce l’hanno tutti gli uomini, non gli passa mai, è innata. Lo vedo già con mia figlia, che pur essendo piccola, tre anni, è più matura dei suoi compagni di scuola maschietti».

Paolo era reduce da un matrimonio e da due figli. Un’unione durata cinque anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui erano nati Stefano e Martina.

«Sì, si era sposato giovane, aveva avuto i figli a poco più di vent’anni. Io lo conobbi quando si era separato già da un po’ e l’ex moglie viveva in America con i bambini… ma questa storia non gliela ricorderei per il giorno del compleanno!»

Perché dopo tre anni d’amore alla grande è finita tra voi?

«Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…».

Facciamo una pausa per spiegare. Ad Avanti un altro, qualche settimana fa, Paolo e Laura si sono resi protagonisti di un siparietto scatenato. Quando lei è entrata in studio lui ha fatto finta di non conoscerla e le ha chiesto di presentarsi. E lei ha risposto: «Mi chiamo Laura Freddi, ho una splendida bambina… che tu hai anche “battezzato” al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni, è molto intelligente, bella».

Sempre nel corso della trasmissione Bonolis ha leggermente spinto Laura e lei ha rischiato di cadere. Lui ha colto la balla al balzo: «Eri più pesante una volta!». Al che lei ha replicato: «Sei più bello di prima» e lui: «Gli anni passano, ma sono come il buon vino».

Uno sketch che dimostra che la memoria non si è del tutto “azze- rata”, come dice lei. Magari ha solo fatto un po’ pulizia, mantenendo vivo solo il ricordo delle cose belle.

«Scherzi a parte, ho un bellissimo rapporto con Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli. Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria. Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria, ma sono contenta e felice dell’amicizia che ci lega. Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie».

Non è facile sentire parole così belle da una ex, nel mondo dello spettacolo come in quello delle persone comuni.

«Sono felice che Paolo abbia raggiunto questo traguardo importante, ma lui è un evergreen, va avanti con la sua tenacia e la sua bravura. Oltre tutto lui è stato anche un “maestro” per me: mi faceva leggere libri, vedere film… era un’enciclopedia umana».

Le cediamo la parola, anzi lo spazio: cosa vorrebbe augurare a Paolo per il suo compleanno?

«Di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa».

E che regalo gli farebbe?

«Qui si va sul difficile. Mi verrebbe da dire film e libri. Ma il problema è che Paolo è un divoratore, ha letto di tutto e ha visto di tutto quindi non saprei cosa regalargli… Anzi no, un’idea ce l’ho: un buono da spendere in libreria. Così il libro se lo sceglierebbe lui e io sarei sicura di non sbagliare regalandogli qualcosa che non ha già letto o non ha ancora già approfondito. Tra l’altro Sonia conduce una rubrica sui libri, I libri di Sonia, su TimVision, quindi sarebbe un regalo perfetto».

Chiudiamo con una domanda collaterale: Laura Freddi cosa si regalerebbe?

«Una bella vacanza. Il vero regalo, in questo momento, sarebbe poter fare di nuovo un bel viaggio. Portare mia figlia nel mondo per cominciare a farglielo conoscere un po’ alla volta».

A cura di Carlo Faricciotti.

