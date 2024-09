Vi ricorderete sicuramente di Brando Ephrikian, ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne. In queste ore ha espresso la sua opinione sui nuovi tronisti e ha storto il naso pensando al trono di Francesca Sorrentino.

Il pensiero di Brando Ephrikian sul trono di Francesca Sorrentino

Siamo agli sgoccioli ormai e tra pochi giorni comincerà la nuova edizione di Uomini e Donne all’interno della quale faremo la conoscenza dei tronisti. Sappiamo che ci saranno tre volti già noti al grande pubblico, infatti stiamo parlando dell’ex corteggiatore Michele Longobardi e delle due ex protagoniste di Temptation Island Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino.

Per quanto riguarda l’ex fidanzata di Manuel Maura, per quanto riguarda il suo ingresso nel cast del dating show, le opinioni hanno diviso il web. Da una parte c’è chi non vede l’ora di vederla affrontare il suo percorso, mentre dell’altra ci sono coloro che hanno dei dubbi.

Tra questi possiamo citare anche Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne oggi in una relazione felice con la sua ‘scelta’ Raffaella Scuotto. Durante la chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, dunque, ha raccontato di aver riscontrato un po’ di incoerenza in Francesca:

“Qualora dovesse scendere Manuel, sarebbe tutto abbastanza ridicolo. Dico quello che penso. Cosa dobbiamo vedere? Basta. Se decidi di fare il trono perché ti lasci per l’ennesima volta, che sia definitivo e mettiti veramente in gioco. Per come la vedo io, è prematuro.

L’anno scorso aveva detto di non voler fare il trono perché si era lasciata da poco e non era stabile sentimentalmente, non vedo come questo pensiero sia cambiato oggi che ti sei lasciata da ieri. Rimane la medesima cosa dell’anno scorso per come la vedo io”.

Secondo Brando Ephrikian quindi il trono di Francesca Sorrentino non ha molto senso quest’anno così come non aveva senso in precedenza. Per il semplice fatto che in entrambi i casi si sarebbe lasciata da troppo poco tempo per aver il cuore libero e l’apertura necessaria ai sentimenti giusti.