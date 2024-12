Si aspettava una reazione ed è arrivata! Laura Freddi ha risposto per le rime all’intervista di Sonia Bruganelli a Belve: “Non ho bisogno di lei”, ha dichiarato.

Laura Freddi risponde a Sonia Bruganelli

L’intervista di Sonia Bruganelli a Belve non è passata certamente inosservata, visti i tanti temi affrontati con Francesca Fagnani. La produttrice televisiva non si è risparmiata nemmeno nei confronti di Laura Freddi, ex fidanzata del suo ex Paolo Bonolis come noto.

Secondo il racconto della Bruganelli, da quando lei e il conduttore si sono lasciati, la Freddi avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi riguardi. Sempre stando alla sua versione andrebbe spesso nelle trasmissioni TV a parlare di lei e si farebbe così “pubblicità”. Un qualcosa che non sembra aver però trovato d’accordo Laura Freddi, che già su Instagram ha postato questa storia…

La storia Instagram di Laura Freddi

Ma non è mica finita qui! Questo perché Laura Freddi avrebbe già risposto alla stoccata di Sonia Bruganelli. E più precisamente in un’intervista di Storie di donne al bivio, in programma dal 27 dicembre su Rai 2 alle ore 21:00.

“Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in TV. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle”, ha puntualizzato subito come ripreso da una nota ANSA che ha ripreso il discorso della conduttrice.

A Monica Setta, Laura Freddi senza peli sulla lingua, ha raccontato come sarebbero andate le cose. Pensa forse che Sonia sia convinta che a lei faccia piacere della rottura con Paolo Bonolis, ma in realtà non è così. Peraltro lei e Paolo si sono amati tanti anni fa e ora non ci sarebbe alcun sentimento di quel tipo.

“Speravo che dopo il GF con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia. Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi”, ha fatto sapere Laura Freddi a Storie di donne al bivio.

La showgirl ha anche dichiarato che se è capitato di averle smosso qualche critica a proposito di Ballando, è sempre stata ironica e bonaria e non pensava potesse di certo prendersela in questo modo. Laura Freddi era convinta infatti di aver instaurato una certa complicità con lei e dopo aver ricordato il passato con Paolo, ha aggiunto: “(….) Se Sonia aveva tutte queste cose da dirmi, poteva farmi una telefonata e avremmo risolto tra noi pacificamente”.

