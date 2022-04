1 Isola dei Famosi: Laura attacca la produzione

Laura Maddaloni e suo marito Clemente Russo si stanno rivelando un grande duo a L’Isola dei Famosi e specialmente l’ex judoka non le manda di certo a dire. Spediti a Playa Sgamada dopo aver perso il televoto con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, per loro inizia una nuova avventura.

Insieme agli altri naufraghi presso la Tana dei Serpenti ha avuto modo di eleggere il “Capo” dell’intero gruppo da qui a lunedì prossimo. A un certo punto, pensando di essere fuori onda, Laura Maddaloni si è a lungo sfogata con suo marito Clemente Russo. Certa che i microfoni fossero spenti ha cominciato ad attaccare la produzione. Queste le parole raccolte da Biccy: “Siamo sempre stati bravi noi eh [io e Clemente, ndr] non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze”.

Ha detto rivolgendosi prima agli autori, per poi parlare con suo marito: “C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? Lì c’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”.

Ha concluso Laura Maddaloni. Che ci sia la possibilità durante la prossima puntata di vedere la gradita e tanto attesa sorpresa? Lo scopriremo solo lunedì. Intanto sempre la sportiva è parsa molto delusa da Nicolas Vaporidis e ci ha discusso anche in puntata…