L’abito sfoggiato da Elodie per le nozze di sua madre ha un costo per nulla economico: prezzo e brand

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Elodie

Ieri Elodie ha festeggiato le nozze di sua madre Marthe e per questa splendida giornata ha indossato un abito dal costo per nulla economico, impreziosito da dei gioielli. Scopriamo brand e costo dell’outfit scelto dalla cantante!

L’abito di Elodie

Grandi festeggiamenti in famiglia per Elodie e un look da favola per lei! E no, stavolta non parliamo della sua musica e del successo del suo ultimo singolo Black Nirvana e nemmeno dell’annuncio del suo tour negli stadi.

Mentre la sua storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele, Elodie ieri ha trascorso del tempo con i suoi cari in occasione del matrimonio di sua madre Marthe e del compagno Francesco. Una cerimonia che si è tenuta a Villa Adelaide Tassera, location da sogno in provincia di Como. E per l’occasione l’artista ha voluto fare le cose in grande e indossare un abito davvero molto speciale.

Sebbene si tratti di un vestito semplice è pur sempre molto elegante. Color ocra con dei sinuosi drappeggi, Elodie ha sfoggiato un capo morbido. Se volete sapere brand e costo, possiamo affermare (come ripreso anche da Fanpage.it) che si tratta di un abito caftano firmato Taller Marmo, modello Tylor Kaftan.

Dalle immagini, mostrate sui social, abbiamo potuto vedere che è lungo, con delle maniche ampie e morbide, dallo scollo asimmetrico. Ciò dunque preclude il fatto che Elodie abbia tenuto una spalla nuda. Anziché collane o collier, a impreziosire il collo della cantante è il giro di seta del suo abito. Poi una cintura con maxi borchia a sottolineare la vita. Ma quanto costa? Il modello in questione ha un prezzo di circa 1000 Euro.

A impreziosire il tutto è il make-up e l’acconciatura semplice e morbida, del suo colore naturale. Ma anche i gioielli hanno colpito particolarmente. Non ne conosciamo il costo ma si tratta di bracciali e anelli che non passano di certo inosservati.

Una vera e propria lezione di stile da parte di Elodie che, anche in questa occasione speciale quale il matrimonio di sua madre, ha conquistato tutti con il suo abito.