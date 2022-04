1 La presunta lite tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Manca esattamente un mese all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022, che come ben sappiamo quest’anno si terrà a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno. A condurre la kermesse saranno nientemeno che Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che sul palco del Festival di Sanremo hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione. Tutto inizia a essere pronto per la prima grande serata, e solo qualche giorno fa sono stati messi in vendita i biglietti per partecipare alle serate dell’Eurovision, e naturalmente i ticket si sono polverizzati in soli 10 minuti. Nel mentre da qualche settimana si parla di presunte tensioni tra la Pausini e Cattelan, che tuttavia non sono mai state confermate. Proprio Laura infatti in una recente intervista ha smentito l pettegolezzi, affermando:

“Si dice che non c’è un buon clima fra me e Cattelan… capisco le chiacchiere, ma ho accettato perché ci sono lui e Mika. Ho detto no ad alcuni talent all’estero perché non mi piaceva il cast”.

Ma non solo. Sia Laura Pausini che Alessandro Cattelan infatti sui social si sono scambiati diversi messaggi, segno dunque che le presunte voci di tensioni siano destinate a rimanere tali. Adesso però arriva l’ennesimo gesto da parte della cantante e del conduttore, che toglie ogni dubbio sulle presunte rivalità. Proprio in queste ore infatti Laura ha pubblicato un video Duetto su TikTok nel quale invita i fan, e non solo, a cantare insieme a lei sulle note di Scatola, il suo ultimo singolo rilasciato in occasione del film Piacere di Conoscerti, disponibile su Prime Video. A registrare il video è stato così proprio Cattelan, segno dunque che tra i due c’è solo affetto e stima reciproca.

Nel mentre in queste ore proprio Laura ha parlato dell’Eurovision, svelando cosa è accaduto quando la Rai l’ha cercata per coinvolgerla nel progetto. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.