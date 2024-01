NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Laura Pausini

Ieri è giunta la triste notizia della morte di Sandra Milo e così Laura Pausini ha deciso di omaggiare l’attrice, dedicandole il suo concerto di Barcellona.

Il dolce omaggio di Laura Pausini

In queste ore è partita ufficialmente la leg europea del tour mondiale di Laura Pausini, che sta registrando un sold out dietro l’altro. Dopo aver infiammato l’Italia per quasi due mesi, adesso l’artista italiana più famosa di sempre si prepara a conquistare l’intero pianeta. La prima tappa della tournée europea è stata la Spagna, da sempre seconda casa della Pausini. Dopo Madrid, ieri sera Laura è arrivata anche a Barcellona, dove si è esibita per un pubblico in delirio. Nel corso dello spettacolo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come tutti ormai sappiamo, ieri mattina è arrivata la devastante notizia della morte di Sandra Milo, venuta a mancare all’età di 90 anni. Fin dal primo momento proprio Laura Pausini ha salutato sui social l’amata attrice, da anni nel cuore del grande pubblico. Ma non solo. Ieri sera la cantante ha voluto dedicare il suo concerto di Barcellona alla Milo e ha così affermato dolcemente:

“In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un’icona del cinema italiano che si chiama Sandra Milo e voglio dedicare l’intero concerto e questa canzone a questa donna meravigliosa. Aveva 90 anni ed era veramente un’anima splendente. Ciao Sandrina, ti mandiamo tantissimi baci da Barcellona, tu amavi la Spagna. Ti salutiamo anche da qui con tutto il nostro cuore”.

Il bellissimo gesto di Laura Pausini per Sandra Milo ha prontamente fatto il giro del web e ha emozionato tutto il pubblico e gli utenti. Nel mentre ci uniamo ancora una volta per salutare con affetto Sandra, che resterà per sempre nei cuori di noi tutti.