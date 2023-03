NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2023

La bellissima proposta di Laura Pausini

Questa mattina è arrivata una lieta notizia, che ha emozionato il web. Laura Pausini ha infatti annunciato di aver sposato Paolo Carta dopo 18 anni di vita insieme. Come sappiamo, la cantante e il musicista solo nel 2013 hanno dato alla luce anche una figlia, Paola, che ha coronato il loro sogno d’amore. Pochi giorni fa così la coppia si è finalmente unita in matrimonio, e oggi Laura sui social ha pubblicato alcuni degli scatti più belli delle nozze. Ma non solo. Poco fa infatti la pagina ufficiale del fanclub dell’artista romagnola, Laura4U, ha condiviso un video che in breve ha fatto il giro del web. Nel filmato, risalente a luglio 2021, vediamo proprio Laura fare una bellissima e inaspettata proposta di matrimonio a Paolo, che stupito ha accettato di sposare la cantante.

Poco dopo a rivelare un’ulteriore retroscena è stata la Pausini stessa. La cantante italiana più famosa al mondo ha infatti raccontato come ha deciso di sorprendere il suo compagno. Queste le sue parole: “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però due anni fa durante il lockdown ho fatto io una sorpresa a lui, nel giardino di casa mia in Romagna”.

Ma non è ancora finita. Sui social di Laura Pausini è stato anche caricato un bellissimo video con le immagini più emozionanti del matrimonio. A fare da colonna sonora alla clip è la canzone inedita Davanti A Noi, che la cantante ha scritto proprio in occasione delle nozze con Paolo Carta. Nel filmato vediamo Laura cantare per la prima volta il dolce brano, che verrà rilasciato ufficialmente nella giornata di giovedì 23 marzo. Il pezzo infatti verrà pubblicato come B side del vinile di Un Buon Inizio, in uscita proprio domani.

Non resta dunque che rinnovare i nostri auguri a Laura e Paolo, che finalmente sono moglie e marito. Auguri ragazzi!