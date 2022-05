La gaffe di Laura Pausini all’Eurovision era preparata: spunta un video delle prove

Quella che ieri all'Eurovision sembrava una gaffe di Laura Pausini in diretta, in realtà era qualcosa di preparato durante le prove.

Laura Pausini e la gaffe preparata

Ieri sera, durante la diretta della prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 tutti abbiamo riso quando Laura Pausini ha fatto una gaffe. Stava leggendo le dieci nazioni che si erano qualificate per la finale e ad un certo punto si è un po’ confusa con le parole in ingelse.

La cantante doveva annunciare (ovviamente in inglese) il sesto paese che avrebbe avuto accesso alla finale, tuttavia per via di un lapsus non è riuscita a pronunciare la parola “sixth”. A quel punto Laura ha esclamato al microfono un “porca vacca” liberatorio! Tutto il pubblico in sala è scoppiato a ridere. E lei, con la sua solita ironia, ha detto in inglese: “Scusatemi, sono solo una ragazza italiana”.

Ma oggi arriva la notizia che in realtà la gaffe era preparata. Sì esatto, non è stato un problema della diretta, un mangiarsi le parole in quel momento, ma una cosa voluta. A dimostrazione di questo c’è un video girato durante le prove generali avvenute il giorno prima. E vediamo che anche in quella occasione c’è stato il “Porca vacca” di Laura Pausini.

Niente “bello della diretta” quindi, ma qualcosa di già tutto organizzato il giorno prima.

