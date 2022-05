Laura Pausini omaggia Sanremo all’Eurovision, ma Rai Uno la censura

L’omaggio di Laura Pausini

Questa sera sta andando in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2022, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Nel corso della diretta stiamo assistendo alle performance dei 18 paesi restanti, ma solo 10 di loro accederanno alla finale di sabato 14 maggio. Anche stasera non mancano le emozioni e a infiammare il web e il pubblico è stata in particolare l’esibizione di Achille Lauro, che ha montato un toro meccanico sul palco. Tuttavia poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social.

Come qualcuno saprà, per via dei tempi serratissimi, la diretta che va in onda su Rai Uno non è integrale. Non tutto quello che accade al Pala Alpitour dunque viene mostrato ai telespettatori. Chi volesse seguire la diretta completa può collegarsi al sito di RaiPlay, dove il pubblico può anche assistere alla live in lingua originale.

Grazie a questa funzione alcuni utenti hanno notato come questa sera Laura Pausini nel corso della serata abbia fatto un omaggio speciale al Festival di Sanremo, che come tutti noi sappiamo l’ha vista muovere i primi passi nel mondo della musica. La cantante italiana più famosa al mondo ha infatti intonato la nota sigla della kermesse musicale, invitando il pubblico a cantare con lei. Tuttavia Rai Uno ha censurato il momento, che non è stato dunque mostrato al pubblico che sta seguendo la live sul primo canale della rete pubblica.

Nel mentre in molti attendono di scoprire quali saranno i 10 paesi che accederanno alla finale. Chi sarà a passare il turno? Lo scopriremo tra poco.

