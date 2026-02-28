Nel corso della conferenza stampa della finale di Sanremo 2026, Laura Pausini ha replicato alla frecciata di Gianluca Grignani.

La perfetta replica di Laura Pausini

Ieri sera, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, abbiamo assistito al primo incontro pubblico tra Laura Pausini e Gianluca Grignani, a seguito del caos di qualche mese fa. Come è noto, i due artisti sono finiti al centro di una disputa a causa di alcune controversie legali legate alla cover del brano La mia storia tra le dita, realizzata dalla cantante romagnola.

Ieri dunque, a distanza di tempo da quanto successo, Laura e Gianluca si sono ritrovati sul palco del Teatro Ariston. Proprio la Pausini ha presentato il suo collega, che dopo l’esibizione ha lanciato un’inaspettata frecciata. Quando Carlo Conti si è avvicinato all’artista per consegnargli i fiori, Grignani ha così affermato: «C’è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare».

Le parole del cantante hanno in breve fatto il giro del web e poco fa è arrivata la perfetta replica di Laura Pausini. Nel corso della conferenza stampa della finale di Sanremo 2026, la voce di Durare ha commentato quanto accaduto ieri sera e con eleganza ha dichiarato: «Il mio numero ce l’ha, non l’ho mai cambiato. Aspetto quello che vuole, io faccio la cantante, canto canzoni e cerco di fare del mio meglio».

Stasera intanto la Pausini salirà nuovamente sul palco ad affiancherà Carlo Conti alla conduzione della finale di Sanremo 2026. Ma chi sarà quest’anno a vincere il Festival? Non resta che attendere per scoprirlo.

