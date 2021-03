1 L’outfit di Laura Pausini

È arrivato il momento che tutti aspettavamo! Ad arrivare come super ospite del Festival di Sanremo 2021 è stata Laura Pausini, che a 28 anni dalla sua vittoria con La Solitudine è tornata all’Ariston, su quel palco dove la sua lunga carriera quasi trentennale ha preso il via. Solo pochi giorni fa nel mentre la cantante di Solarolo ha portato a casa l’ennesimo premio, che ancora una volta è motivo d’orgoglio per l’Italia intera.

Laura ha infatti trionfato ai Golden Globe 2021, con la canzone Io Sì (Seen), colonna sonora del film La Vita Davanti A Sè, con protagonista Sophia Loren. Il brano è anche nella short list dei prossimi Oscar, e tra qualche giorno scopriremo se alla lista dei premi dell’artista si aggiungerà anche la statuetta d’oro.

Nel mentre Laura Pausini questa sera è arrivata a Sanremo 2021, dove si è esibita proprio con la meravigliosa Io Sì (Seen), e a non passare inosservato è stato proprio l’outfit che la cantante romagnola ha sfoggiato per la sua performance. Ma cosa ha indossato Laura per salire sul palco dell’Ariston? Per l’occasione la Pausini, come svela lei stessa sui social, ha sfoggiato un meraviglioso abito interamente firmato da Valentino.

Non resta che continuare ad emozionarci con la bellissima Io Sì (Seen) e nel mentre fare un gigantesco in bocca al lupo a Laura per la nomination agli Oscar!