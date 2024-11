Guai in vista a Ballando con le Stelle per Federica Pellegrini! Secondo i recenti rumor l’esibizione della Divina stasera sarebbe fortemente a rischio: “Samuel Peron si sarebbe infortunato al ginocchio”, si apprende.

Federica Pellegrini, a rischio l’esibizione di stasera!

La puntata di stasera di Ballando con le Stelle potrebbe riservarci numerosi colpi di scena. E no, stavolta non parliamo dell’esclusione di Angelo Madonia dal cast dei ballerini, ma della sua partner Federica Pellegrini e del nuovo insegnante Samuel Peron. Dopo le sue parole a Striscia La Notizia e un video inedito emerso dal sito del programma, ora pare ci siano nuovi guai!

Secondo le recenti notizie apprese da Cinguetterai su X (ex Twitter) sembrerebbe che Federica Pellegrini potrebbe non ballare nemmeno con Samuel Peron questa sera. Motivo? Pare che il maestro di ballo, tornato con grande entusiasmo a ricoprire questo ruolo, si sarebbe fatto male al ginocchio. In ogni caso, se così fosse, pare che Milly Carlucci avrebbe trovato già una terza eventuale soluzione.

Ma leggiamo quanto riportato dal post in questione emerso sul noto social network: “Federica Pellegrini potrebbe NON ballare con Samuel Peron. Pare che Samuel, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sia fatto male al ginocchio e sarebbe a rischio la sua partecipazione. Milly avrebbe già trovato un eventuale 3º maestro per la Divina”.

La notizia su Federica Pellegrini e Samuel Peron

Al momento né la sportiva e tantomeno il suo insegnante si sono espressi a riguardo e non hanno commentato queste voci. Vedremo dunque se nel corso della giornata emergeranno nuovi dettagli e verrà fatta chiarezza circa quanto successo.

Se così fosse però sarebbe davvero una sfortuna per Federica Pellegrini, che nel giro di pochi giorni ha visto completamente stravolto il suo percorso a Ballando con le Stelle. Non da meno ovviamente anche Samuel Peron, che si era detto entusiasta di ricominciare.

Vi terremo informati in caso di eventuali sviluppi!