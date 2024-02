NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Laura Pausini

Nelle ultime ore è stato rivelato che un uomo avrebbe sparato 17 colpi di pistola dopo che gli sarebbe stato negato l’accesso al concerto di Laura Pausini a Parigi. Adesso la cantante interviene per la prima volta e rivela cosa è accaduto.

Laura Pausini rompe il silenzio

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Laura Pausini. Dopo aver conquistato l’Italia, la cantante italiana più famosa al mondo ha dato il via alla leg europea del suo World Tour. Proprio lunedì sera la tournée ha fatto tappa a Parigi. Per l’occasione migliaia di fan sono accorsi per assistere al live, che è si è svolto nel migliore dei modi. Tuttavia mentre la Pausini si esibiva per il suo fedele pubblico, all’esterno dell’arena è accaduto qualcosa che da ore sta facendo discutere.

Pare infatti che un uomo, dopo che gli sarebbe stato negato l’accesso al luogo dell’evento (non avendo un biglietto o un invito), si sarebbe recato presso una porta secondaria e avrebbe sparato ben 17 colpi di pistola. L’uomo in questione è stato ovviamente subito fermato dalla Polizia, venendo arrestato. Per fortuna nessuno è stato coinvolto nell’incidente e non ci sono stati feriti.

La notizia tuttavia ha ben presto fatto il giro del web, facendo preoccupare non solo i fan dell’artista, ma anche i parenti e gli amici. Adesso così Laura Pausini ha rotto per la prima volta il silenzio e con un post ha commentato la sparatoria al concerto di Parigi. La cantante ha precisato come né lei né tantomeno il suo pubblico si siano accorti di nulla e come tutti abbiano appreso solo in seguito della notizia. Queste le dichiarazioni di Laura in merito:

Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire. Soprattutto perché ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore. Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie.

Tutto è bene quel finisce che bene. Adesso Laura Pausini si concentrerà sulle ultime date della leg europea, prima di volare in America. Ma attenzione, perché le sorprese non sono finite qui. La cantante infatti ha già annunciato che il prossimo 27 febbraio annuncerà nuove date della tournée, che farà ritorno anche in Italia.