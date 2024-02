NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

Con dei video postati sui social, la mamma di Greta Rossetti si scaglia contro Simona Tagli e chiede provvedimenti al Grande Fratello.

Parla la mamma di Greta Rossetti

In questi giorni si sta molto parlando di Greta Rossetti. Chi segue con attenzione il Grande Fratello sa bene che l’ex tentatrice è finita al centro di un nuovo triangolo, che coinvolge Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi. Poche ore fa però il modello è stato eliminato dal programma e in molti dunque si sono chiesti cosa accadrà tra Greta e lo chef adesso che Vittorio è fuori dai giochi. Nel mentre a fare delle piccole critiche alla Rossetti è stata Simona Tagli, che solo la scorsa settimana è diventata una concorrente ufficiale della trasmissione. La showgirl ha così detto la sua su questo triangolo e le sue parole non sono passate inosservate.

Adesso però a intervenire sui social è la mamma di Greta Rossetti, che si schiera non solo contro Simona Tagli, ma chiede anche dei provvedimenti al Grande Fratello. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente hanno già fatto il giro del web:

“GF devi prendere provvedimenti. Prima c’era Beatrice, adesso c’è Simona Tagli che si permette di venire a giudicare mia figlia. Ma questa chi è? Fatemi capire. Da dove è uscita? Andasse a tagliare i capelli invece di entrare al GF. Tu vieni a giudicare mia figlia? Fatemi entrare in casa per 10 minuti, le sistemo io. Non permetto che si parli così di mia figlia. Una ragazza di 25 anni e due vecchie si permettono di parlare. Fatemi entrare o fate uscire mia figlia”.

Ma cosa accadrà dunque? La mamma di Greta Rossetti entrerà davvero nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con Simona Tagli e Beatrice Luzzi? Lo scopriremo nelle prossime puntate del reality show di Canale 5.