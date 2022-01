Laura Pausini a Sanremo 2022

Finalmente è ufficiale! Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 come super ospite della kermesse! L’annuncio è arrivato pochi minuti fa, durante l’edizione serale del Tg1 e a svelarlo è stato lo stesso Amadeus, che per il terzo anno di fila ha voluto con sé l’artista romagnola. Laura così nella serata di mercoledì 2 febbraio tornerà al Festival e per la prima volta presenterà dal vivo la sua nuova canzone “Scatola”, che uscirà in tutto il mondo giovedì 20 gennaio! Il brano segna il ritorno della Pausini sulle scene musicali, dopo un 2021 ricco di emozioni e soddisfazioni. Il pezzo, che verrà presentato con un evento streaming in contemporanea in diverse città del mondo, farà anche da colonna sonora al film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, in uscita su Amazon Prime Video nelle prossime settimane.

A collegarsi con Tg1 è stata anche la stessa Laura Pausini, che emozionata ha annunciato il suo arrivo a Sanremo 2022. Ma non solo. La cantante italiana più famosa al mondo ha anche svelato che all’Ariston svelerà alcuni dei suoi prossimi progetti, attesissimi dai suoi fan, che da settimane attendevano news in merito al suo ritorno. Queste le dichiarazioni della Pausini:

“Grazie Ama, sì: vengo a Sanremo. E non solo. Penso che con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone, che si chiama “Scatola”. E poi ti racconterò un po’ di cose, perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora, grazie dell’invito”.

Il videomessaggio di Laura Pausini in cui annuncia che sarà super ospite nella serata del mercoledì a #Sanremo2022.

Presenterà #Scatola e i nuovi progetti del 2022: tra questi ci sarà anche la conduzione dell’#Eurovision2022?#TG1 #LauraPausini #Eurovision pic.twitter.com/H3E8haWoiE — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 18, 2022

L’appuntamento con Laura Pausini al Festival di Sanremo 2022 è dunque fissato per mercoledì 2 febbraio. Come ci stupirà stavolta la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.