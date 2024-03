Laura Valente, la madre di Angelina, torna ad Amici per una masterclass e ricorda il marito Mango

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Marzo 2024

Amici 23

Laura Valente, la madre di Angelina Mango, è tornata ad Amici 23 per tenere una nuova masterclass davanti agli allievi di canto del talent. In vista del Serale ha dato loro alcuni consigli e ha ricordato il marito Pino Mango.

Laura Valente torna ad Amici 23

Questo pomeriggio, nel corso del daytime di Amici 23 abbiamo potuto assistere al ritorno di Laura Valente, pronta per una nuova masterclass per gli allievi di canto. Prima di tutto si è presentata raccontando il suo passato: è partita dalla gavetta fino ad arrivare al successo con i Matia Bazar.

Non appena anche questo percorso si è interrotto ha cominciato a dedicarsi alla famiglia e ai suoi due figli. Nel 2014, però, il marito Pino Mango è passato a miglior vita e tutti loro hanno dovuto abituarsi a un’altra realtà. Passati un paio d’anni ha quindi capito quanto fosse bello passare ai ragazzi le sue conoscenze in campo musicale:

“Quando avevo la vostra età ho fatto il mio primo disco, la mia gavetta è durata una decina d’anni. […] Poi sono entrata nei Matia Bazar e non mi sembrava vero, per me è stata una cosa molto figa. Dopo dieci anni, per tante ragioni, l’esperienza è finita.

Mi sono dedicata alla famiglia con mio marito Pino Mango e abbiamo cresciuto due figli. Nel 2014 mio marito se n’è andato in un attimo e prima abbiamo pensato a ricominciare a vivere, non è stato facile. Angelina aveva 13 anni e Filippo 19. Un paio di anni dopo ho cominciato a capire quanto fosse bello comunicare ai ragazzi come voi tutta la mia esperienza”.

Per tale ragione Laura Valente è tornata oggi ad Amici 23, ovvero per fornire agli studenti alcuni consigli in modo da affrontare meglio il Serale. Prima li ha fatti esibire uno dopo l’altro, correggendo qualche piccola sfumatura, e poi si è congedata con applauso:

“Vale la pena affrontare questo percorso. Sono mamma di una ragazza che ha fatto questo programma e so quanto sia un acceleratore nucleare di tutto, soprattutto della vostra crescita personale”.

Vedremo nelle prossime settimane se i concorrenti metteranno a frutto i suggerimenti di Laura Valente, soprattutto nel corso del Serale che partirà il 23 marzo 2024.